Storyum | Éljük át: egy dal, ami lángra lobbantja a pillanatot

A zenekar egyik leglíraibb, mégis legdinamikusabb szerzeménye, amelyben a sodró tempó és az érzelmes üzenet kéz a kézben jár.

2025-ben elkészült az eredeti angol dal (Alive) magyar nyelvű változata, amely a Nyár25 keretében debütált, és azóta YouTube-on is elérhető – egy látványos, hangulatos szöveges videó formájában. A szöveget a zenekar énekesnője, Flaskár Veronika írta: az ihlet pedig egy olyan találkozás, élmény vagy sorsfordító esemény, amely mindent képes megváltoztatni. „Csak egy pillanat, mi ránk talál” – hangzik el a dalban, emlékeztetve, hogy a szenvedély és a tűz sokszor egyetlen röpke másodperc alatt éled fel.

Zeneileg az Éljük át egyszerre pezsdítő és felszabadító: lendületes ritmusa az első hangoktól magával sodor, és arra hív, hogy ne féljünk átélni a pillanatot teljes valójában. A dal üzenete egyszerű, mégis mély – merjük meggyújtani a saját belső lángunkat, és ne engedjük kihunyni, amikor végre fellobban.

A Storyum ezzel a számmal ismét bizonyítja, hogy egyedi hangzásvilágát a személyes érzelmekkel és az életteli energiával ötvözi – és hogy vannak pillanatok, amelyekért valóban érdemes élni.

A klip: