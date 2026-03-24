Idén is lehetőséget kapnak a fiatal dzsesszmuzsikusok a bemutatkozásra

A Margitszigeti Színház tereiben május 22-től 25-ig az igényes zenei program mellett az ország ismert borvidékeinek kínálata is várja az érdeklődőket – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Mint írták, immár harmadik alkalommal rendezi meg közösen a Jazz és Bor Fesztivált a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház a Víztorony udvarán. A műfaj hazai színteréről ezúttal a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band szórakoztatja a látogatókat.



A nyitó koncerten a kétszeres Grammy-díjas énekes, Kurt Elling lép színpadra a Hungarian All Star Big Band kíséretével. Másnap a szicíliai előadó, Mario Biondi ad koncertet, aki a soult és az R’n’B-t ötvözi.

A Magyar Jazz Szövetség együttműködésének köszönhetően idén is lehetőséget kapnak a fiatal dzsesszmuzsikusok a bemutatkozásra. A fellépők között lesz a Miss Kriss és a Jazz2night formáció, a Halper Quintet, a Tacet Jazzquintet, Tóth Viktor zenekara, Egri János Jr. triója, valamint a groove-központú Kuna Tones produkciója. Zenél továbbá Gyárfás István Cartoon triója és a Horror Monkeys formáció Oláh Tzumo Árpád vezetésével.



Május 24-én este A csodálatos magyar jazz címmel láthatja a közönség a fesztivál zárókoncertjét. A fellépők sorát a László Attila Fusion Circus zenekar nyitja, amely a Liszt-díjas gitárművész és zeneszerző fúziós dzsesszegyüttese. A formáció dinamikus dzsessz-rock szerzeményeket játszik, három fúvóst és a hazai dzsesszélet kiemelkedő szólistáit integrálva.

Remélhetőleg népszerűbb lesz a ragtime és a szving ezután

Az est második fellépője a Budapest Ragtime Band, amely a ragtime zene hagyományainak ápolása mellett a szving és a dixieland népszerűsítését is célul tűzte ki. A programot az Easy Jazz Band fellépése zárja, a zenekar repertoárja a klasszikus tradicionális dzsessztől a könnyedebb, populárisabb dallamokig terjed. Koncertjüket szvingtáncosok közreműködése színesíti.



A rendezvény a hagyományokhoz híven több hazai borvidék bemutatkozásának ad teret, így a látogatók egyetlen helyszínen kóstolhatják végig Magyarország kiemelkedő borrégióinak ízeit. A 2026-os esemény kiemelt vendége a Tokaji borrégió, amelynek borászatai közül a Majoros Birtok és Borbár, a Kern Bor- és Pezsgőház, az Espák Pincészet, a Paunoch Birtok, a Harmónia Szőlőbirtok és a Breitenbach Pince hozzák el válogatott tételeiket kóstolásra és vásárlásra.



Rajtuk kívül a Balatoni borrégióból a Villa Gyetvai és az Illés Pince, a Felső-Pannon borrégióból Orosz Gyula Családi Pincészete és a Babarczi Szőlőbirtok és Pince, valamint a Pannon borrégió képviseletében a Vinatus Pince is gazdagítja a kínálatot.



