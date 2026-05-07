A tehetség és hagyomány találkozásának jegyében május 11-14. között rendezik meg

A bukaresti magyar kulturális külképviselet legnagyobb múltú rendezvényén felcsendülő magyar zeneirodalmi művek nemcsak a gazdag kulturális örökséget idézik meg, hanem inspiráló kihívást is jelentenek a fiatal muzsikusok számára. A fesztivál jó alkalom művészi hangjuk kibontakoztatására, egy másik nemzet zenei világának megismerésére, hidat építve kultúrák, generációk és alkotói látásmódok között – olvasható a közleményben.



A fesztivál három versenynapján a 18 döntőbe került versenyszámot hallgathatja meg a zsűri és a közönség. A versenyzők műsorán egyebek mellett megszólal az idén 100. életévét töltött, világszerte ünnepelt Kurtág György egy alkotása, a Jelek, játékok és üzenetek szóló hegedűre, valamint több Bartók-mű, amelyekkel születésének 145. évfordulója alkalmából tisztelegnek a zeneszerző munkássága előtt.

Ők lesznek a zsűri

A zsűri elnöke Tóth István, a versenyfesztivál kezdeményezője, a zsűri többi tagja: Verona Maier zongoraművész, a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem rektor-helyettese, Stan Katalin zenekritikus, a román közszolgálati rádió kulturális csatornájának egykori munkatársa, Makkai Gyöngyvér zeneszerző, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója és Ioan Dobrinescu zeneszerző.



A május 14-én, a gálaelőadáson a Kiss Csongor és Csőke Noémi gordonka-zongora duójának előadását hallgathatja meg a közönség. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói Bartók Béla, Antonín Dvorák, valamint César Franck műveiből összeállított műsorral lépnek fel, ezt követőn kerül sor a díjazottak gálájára.



A magyar kulturális központ 22 éve indult kezdeményezése eddig több mint ötszáz fiatal romániai zenészt bátorított arra, hogy repertoárjába magyar műveket is felvegyen, a versenyre ugyanis többnyire pályájuk elején álló zeneakadémiai hallgatók szólóban, vagy duettben neveznek be. A kikötés az, hogy a húsz-harminc perces előadásuk egyharmadát magyar zeneszerzők műveiből válasszák ki, a díjazottak pedig nem pénzjutalmat, hanem fellépési lehetőséget nyernek a Liszt Intézet más európai központjaiban.