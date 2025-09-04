Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Pár nap már csak, és kezdődik a Budapesti Nemzetközi Csellóverseny

Karina Syrotiuk cselló
Picture of magyarzene

magyarzene

A győztesek szeptember 14-én lépnek színpadra


A szervező Filharmónia Magyarország MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a megmérettetésre 135 fiatal tehetség jelentkezett, Afrikát kivéve minden kontinensről. Közülük a nemzetközi zsűri 15 kiválasztottat hívott meg a budapesti élő fordulókra.

Az elődöntők szeptember 8–9-én a Zeneakadémia Solti Termében zajlanak, ahol a versenyzők szólóban és zongorakísérettel mutatkoznak be Beethoven, Brahms, Kodály, Ligeti és más szerzők műveivel.

A középdöntőt szeptember 11-én rendezik a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével. Szeptember 13-án, a döntőben már a csellóirodalom legnagyobb kihívást jelentő remekművei, Sosztakovics, Prokofjev és Dvorák alkotásai hangzanak el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével, Vashegyi György vezényletével.

Starker János lánya is a zsűriben

A győztesek szeptember 14-én, a díjátadóval egybekötött gálakoncerten lépnek színpadra.

A zsűri elnöke Frans Helmerson svéd csellista, tagja a francia Anne Gastinel, a magyar hegedűművész-karmester Keller András, a német Jens Peter Maintz Echo Klassik-díjas csellista, a magyar-amerikai Gwen Starker (Starker János leánya), a kolumbiai Santiago Canón Valencia és Várdai István.

„A Budapesti Nemzetközi Csellóverseny már most, első alkalommal túlteljesítette a szervezők várakozásait. A világ minden tájáról összesen 135, rendkívül színvonalas jelentkezés érkezett, és ez azt mutatja, hogy a verseny átlépte a nemzetközi láthatóság küszöbét, valóban eljutott a legtehetségesebb muzsikusokhoz”

– idézték a közleményben Várdai István, a verseny művészeti vezetője szavait.

A Liszt-díjas csellóművész hozzátette: fontos céljuk, hogy a verseny társadalmi esemény is legyen. A gazdag programkínálat minden zeneszeretőhöz szól, csellistákhoz és a szélesebb közönséghez egyaránt.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu