A győztesek szeptember 14-én lépnek színpadra



A szervező Filharmónia Magyarország MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a megmérettetésre 135 fiatal tehetség jelentkezett, Afrikát kivéve minden kontinensről. Közülük a nemzetközi zsűri 15 kiválasztottat hívott meg a budapesti élő fordulókra.



Az elődöntők szeptember 8–9-én a Zeneakadémia Solti Termében zajlanak, ahol a versenyzők szólóban és zongorakísérettel mutatkoznak be Beethoven, Brahms, Kodály, Ligeti és más szerzők műveivel.



A középdöntőt szeptember 11-én rendezik a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével. Szeptember 13-án, a döntőben már a csellóirodalom legnagyobb kihívást jelentő remekművei, Sosztakovics, Prokofjev és Dvorák alkotásai hangzanak el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével, Vashegyi György vezényletével.

Starker János lánya is a zsűriben

A győztesek szeptember 14-én, a díjátadóval egybekötött gálakoncerten lépnek színpadra.



A zsűri elnöke Frans Helmerson svéd csellista, tagja a francia Anne Gastinel, a magyar hegedűművész-karmester Keller András, a német Jens Peter Maintz Echo Klassik-díjas csellista, a magyar-amerikai Gwen Starker (Starker János leánya), a kolumbiai Santiago Canón Valencia és Várdai István.

„A Budapesti Nemzetközi Csellóverseny már most, első alkalommal túlteljesítette a szervezők várakozásait. A világ minden tájáról összesen 135, rendkívül színvonalas jelentkezés érkezett, és ez azt mutatja, hogy a verseny átlépte a nemzetközi láthatóság küszöbét, valóban eljutott a legtehetségesebb muzsikusokhoz”

– idézték a közleményben Várdai István, a verseny művészeti vezetője szavait.



A Liszt-díjas csellóművész hozzátette: fontos céljuk, hogy a verseny társadalmi esemény is legyen. A gazdag programkínálat minden zeneszeretőhöz szól, csellistákhoz és a szélesebb közönséghez egyaránt.