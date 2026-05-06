Ígérik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják

Széles körű szakmai egyeztetéssel készül a zenei élet átfogó reformjára a Magyar Zenei Tanács. A Magyar Zenei Tanács elnökségének felkérésére csaknem harminc szakember kezdte el öt munkacsoportban azt a munkát, amelynek célja a területet érintő jogszabályok és finanszírozási rendszerek újragondolása az adózástól az oktatásig, a kortárs zenétől a hivatásos és amatőr együttesekig – közölte a szervezet kedden az MTI-vel.



A munkacsoportokban a tagszervezetek képviselői mellett külső szakemberek is szerepelnek, és a tervek szerint már a szervezet május 12-i közgyűlésén terítékre kerül számos javaslat. A Tanács a lehető legnagyobb transzparenciára törekszik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják.



A hivatásos muzsikusok képzését alsó-, közép- és felsőfokon, a tehetséggondozás és a tanárképzés területét összefogó Zeneoktatás munkacsoportban Ember Csaba karnagy, a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke; Gál Csilla, a European Music School Union elnökségi tagja, a MusiQuE tagja; Ittzés Tamás, a kecskeméti Kodály Iskola főigazgatója; Kovács Zalán László, az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium igazgatója; Ruszinkóné Czerman Cecilia, a Zenetanárok Társasága elnöke; és Váradi Judit, a Debreceni Egyetem dékánhelyettese vesz részt.



A Zene és társadalom munkacsoport tagjai, Eckhardt Gábor zongoraművész, a Magyar Kodály Társaság elnöke; Sapszon Ferenc, a Nemzet Művésze és Sapszon Borbála karnagyok, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és tanára; Solymosi-Tari Emőke zenetudós, az MMA rendes tagja; Tóth Árpád karnagy, Csíkszerda improvizációs kórus vezetője; és Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke az iskolai és iskolán kívüli zeneoktatásra, az amatőr együttesekre, a zene a szociális szférában témakörökre összpontosítanak majd.

Mindenki ott lesz, aki a zene környékén van

A Zenei együttesek munkacsoportban a hivatásos zenekarokat és kórusokat Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar igazgatója; Csonka András, a Müpa és a Zeneakadémia korábbi programigazgatója; Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok Pécs igazgatója; Lendvay György, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, a MÁV Szimfonikus Zenekar igazgatója; és Szabó Sipos Máté karnagy, a KÓTA elnöke, a Magyar Rádió Énekkarának vezetője képviseli.



A Kortárs zene munkacsoport a zeneszerzés, zeneműkiadás, szerzői jogok témakörét öleli fel a meghívott szakemberek, Balázs Ádám filmzeneszerző, az Európai Filmakadémia rendes tagja; Kutrik Bence zeneszerző, a Magyar Zeneszerzők Szövetségének elnöke; Hollós Máté zeneszerző, az Artisjus vezetőségi tagja, a MZT alelnöke; Horváth Balázs zeneszerző, az UMZE elnöke; Szitha Tünde zenetörténész, az UMP Editio Musica Budapest vezetője részvételével.



A szponzorációval, adózási környezettel és turizmussal foglalkozó Fesztiválpiac és populáris műfajok elnevezésű munkacsoport tagja lesz Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója; Cselőtei László újságíró, az NKA Hangfoglaló programjának vezetője; Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója, az EFA elnökségi tagja; Süli Andras, a Campus Fesztivál programigazgatója; és Weyer Balázs, a Music Hungary elnöke.



„A választásokat követő új helyzetben a kulturális döntéshozók és a zenei életet képviselő szervezetek közötti, régen várt érdemi párbeszéd egyszerre komoly lehetőség és felelősség a szakma számára. Nagy a várakozás, hogy az állam végre jól működő rendszereket, szabályozói környezetet alkosson, valamint hatékonyan, világos célok mentén és transzparens módon támogassa a kultúrát – de ehhez először a zenei szakembereknek kell támogatni a kormányzatot azzal, hogy pontosan megfogalmazott, szakmán belül már megvitatott javaslatokat tesz le a döntéshozók asztalára” – idézi a közlemény Zsoldos Dávidot, a Tanács elnökét.



A Magyar Zenei Tanács tagjai között található kiemelt zenei intézmények – Operaház, Zeneakadémia, Müpa, Hagyományok Háza, Magyar Zene Ház – azért nem szerepelnek a munkacsoportokban, mivel ezek saját intézményi stratégiájukat követik, és közvetlenül egyeztetnek a fenntartóval – emlékeztet a közlemény. Hozzáteszik: várhatóan számos javaslat ezeket az intézményeket is érinti majd, többek között a kortárs operajátszás, vagy a népzene oktatása, így értelemszerűen a munkaanyagok véleményezésében rájuk is számítanak.