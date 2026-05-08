Egybeolvad hang és látvány a Magyar Zene Házában



A MOME pénteki közleménye szerint a rendezvény immerzív művészeti térbe hívja a látogatókat, ahol az egymásba olvadó hang, a látvány és a mozgás teremt új élményt.



A kortárs művészet, a kísérleti technológiák és az underground találkozásából születő Intermezzo Fesztivált a MOME hallgatói szervezik a Magyar Zene Házában. Az eseményen a koncertek mellett kortárs tánc, helyspecifikus installációk és a Hangdóm immerzív programjai várják a közönséget. Mint írják, a fesztiválon a hallgatói kreativitás, az innovatív installációk és a legfrissebb hazai zenei szcéna találkozik a Városliget zenei központjában.



A zenei programban a Samurai Drive, Gege és Bizmuth közös projektje, a Berlin Hotel Collective, a Telehold és a Ganjálló szerepel. A koncertek mellett a mozgásművészet is központi szerepet kap a Magyar Táncművészeti Egyetem performanszaival és a Wild & Resty táncműhely workshopjával, miközben a Hangdóm audiovizuális szeánszai és a MOME hallgatóinak interaktív installációi is színesítik a programot.

E-blues és impromod rap

A közlemény szerint a Samurai Drive noir esztétikájú elektronikus blues-zal, Gege és Bizmuth közös projektje az improvizatív rap és a moduláris elektronika találkozásával érkezik a fesztiválra. Fellép továbbá a jazz-funk fúziót képviselő Berlin Hotel Collective, az indie-posztpunk vonalon mozgó Telehold, valamint a balkáni és kelet-európai dallamokat szabad improvizációval ötvöző Ganjálló.



A MOME hallgatóinak pop-up kiállítása a hang és a látvány lehetséges metszéspontjait kutatja. A kiállított alkotások néhol a hang „láthatatlan” színeit és formáit, másutt a hanghullámok konstans változásait, a ritmus és a hangerő dinamikáját vagy a mindennapok monoton zajait tárják fel.

A hangot kézzelfogható, térbeli élménnyé alakító tárlat nemcsak a fesztivál napján, hanem május 11. és 25. között is megtekinthető a Magyar Zene Háza tereiben. A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak fellépésével a fesztivál látogatói meglepő táncperformanszokkal, különleges textilkonstrukciókkal és élő térkompozíciókkal találkozhatnak, ahol a test, az anyag és a környezet együtt alakítja a befogadás helyzeteit – írják.



A szervezők kiemelik, hogy a mozgás nemcsak nézőként, hanem aktív résztvevőként is átélhető: a Wild & Resty táncműhely a testérzékelés finomításán keresztül hív közös alkotásra. A workshop lehetőséget biztosít a test és a figyelem határainak újragondolására. Olyan teret teremt, ahol a vad, impulzív kitörések és a puha lelassulás váltakozásából intenzív mozgásállapotok születhetnek.



Az immerzív utazás a Hangdómban teljesedik ki, ahol organikus hangokkal átszőtt audiovizuális előadások és szeánszok várják a közönséget – teszik hozzá.