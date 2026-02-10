Nemcsak a valódi térben utazás

Hobo 80 – Úton lenni boldogság címmel rendhagyó road movie készült Hobóról (Földes László), a hazai blues- és rockzene meghatározó alakjáról. Az alkotás a művész 81. születésnapján, február 13-án, pénteken 21 órakor debütál a Dunán. A dokumentumfilm a dalszerző, énekes Hobo életművét dolgozza fel road movie formában. A másfél éves forgatás során készült film archív felvételek mellett az előadó és az alkotók elmúlt időszakban megélt közös munkáját összegzi. Az Úton lenni boldogság az NFI támogatásával, a SanzonFilm és az MTVA koprodukciójában, a Bluesfilm gyártásában készült.



„Kamaszként és egyetemistaként sokat jártam Hobo Blues Band-koncertekre, így bár felkérésre szálltam be a produkcióba, erősen tudtam kapcsolódni hozzá. Találkoztam Hobóval, kitaláltam egy dramaturgiát, amelyet József Attila A hetedik című versére, illetve annak Hobo által előadott változatára fűztem fel, ez alapján kezdtük el a kreatív forgatókönyv kidolgozását” – mondta Szederkényi Olga, a film rendezője a keddi sajtóvetítést követően az MTI-nek.

Ha egy ember kilóg a sorból, akkor ezt is csinálhatja

„Nyolc évtizedet nem lehet belesűríteni másfél órába, ezért elsősorban élete és pályafutása mérföldköveit igyekeztünk bemutatni. Egy veterán bluesénekes atipikus, egyszemélyes road movie-ja lett belőle, a film mesélési módját az ő személyiségéhez próbáltuk igazítani” – fogalmazott a rendező. Hozzáfűzte: az volt a célja, hogy a film minél őszintébb legyen. „Hobónak rengeteg ötlete volt, hihetetlenül inspiráló figura, túl a 80-on is irigylésre méltóan energikus. A film arra is példa, mit csinálhat egy ember, ha kilóg a sorból”.



A film producere, Csáky Attila kiemelte: a film nemcsak a valódi térben utazás Hobóval.



„Erősen kapcsolódtunk Hobo 80. születésnapjához, az ehhez kapcsolódó fellépésekhez, nagykoncertekhez, kisebb előadásokhoz határon innen és túl. Eközben kibomlik hat évtizede tartó életműve, valamint az újkori Magyarország kultúrtörténete is, hiszen Hobo 1945. február 13-án, Budapest ostrom alóli felszabadulásának napján született” – fejtette ki. A road movie a dalokon és az előadóesteken keresztül mutatja be Hobo életútját, felidézi gyerek-, majd ifjúkorát is, miközben két koncert között a buszban vagy fellépés előtt a színfalak mögött beszélgetnek vele.



„Jelentős, több évtizednyi archív anyaggal tudtunk dolgozni az NFI és az MTVA támogatásával. Bepillanthat a néző régi HBB-koncertekbe, zenei estekbe, élet- és városképekbe, feltűnnek katonatársak, kollégák, köztük Charlie, Lukács László vagy a fiatalabb generációból Vitáris Iván is. Több mint száz órányi forgatott anyagunk van, nagyon sok emberrel beszélgettünk, amiből a road movie-ban viszonylag keveset használtunk, viszont a werkfilmben és háttéranyagként láthatóak lesznek” – mondta Csáky Attila az MTI-nek.



Az alkotás vezető operatőre Kőrösi András, vágója Borbély Viktor, zenei rendezője Madarász Gábor volt.



