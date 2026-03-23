Tizenegy versenydal jutott a döntős mezőnybe

A korábbi műsorokhoz képest eggyel több versenydal jutott A Dal idei döntőjébe

A közmédia idei dalválasztójának vasárnapi, a Duna csatornán sugárzott élő extra adásában – a szombati, utolsó elődöntő másnapján – három extra produkció volt látható. Elsőként a dalválasztó ítészei: Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György egy kifejezetten erre az alkalomra írt dallal készültek.



Ezt követően a nemrég elhunyt könnyűzenei legendáról, Fenyő Miklósról (1947-2026) dalválogatással emlékezett meg a közmédia: a slágercsokrot Vágó Zsuzsi, Kamarás Iván és Szabó Máté adta elő. Végül Dér Heni legújabb dalát láthatták a showműsor színpadán a nézők.

Ők hárman voltak a zsűri kedvencei

A műsorvezetők közlése szerint a Dal 2026 jövő szombati döntőjébe a három biztos döntős – a zsűri aranygombos – produkciói, Arany Timi Kígyó című dala, dorimoczi szuzi című száma, valamint BariLaci Talán című dala mellé az adásban további további nyolc dal csatlakozott.

Döntő március utolsó szombatján.