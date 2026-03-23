Tizenegy versenydal jutott a döntős mezőnybe

A korábbi műsorokhoz képest eggyel több versenydal jutott A Dal idei döntőjébe

A közmédia idei dalválasztójának vasárnapi, a Duna csatornán sugárzott élő extra adásában – a szombati, utolsó elődöntő másnapján – három extra produkció volt látható. Elsőként a dalválasztó ítészei: Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György egy kifejezetten erre az alkalomra írt dallal készültek.

Ezt követően a nemrég elhunyt könnyűzenei legendáról, Fenyő Miklósról (1947-2026) dalválogatással emlékezett meg a közmédia: a slágercsokrot Vágó Zsuzsi, Kamarás Iván és Szabó Máté adta elő. Végül Dér Heni legújabb dalát láthatták a showműsor színpadán a nézők.

Ők hárman voltak a zsűri kedvencei

A műsorvezetők közlése szerint a Dal 2026 jövő szombati döntőjébe a három biztos döntős – a zsűri aranygombos – produkciói, Arany Timi Kígyó című dala, dorimoczi szuzi című száma, valamint BariLaci Talán című dala mellé az adásban további további nyolc dal csatlakozott.

Döntő március utolsó szombatján.

dal 2026 Duna fellepo

Tizenegy versenydal jutott a döntős mezőnybe

magyarzene 2026-03-23

A korábbi műsorokhoz képest eggyel több versenydal jutott A Dal idei döntőjébe A közmédia idei dalválasztójának vasárnapi, a Duna csatornán sugárzott élő extra adásában – a szombati, utolsó elődöntő másnapján

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu