Különleges hírt osztott meg velünk az énekesnő menedzsmentje: hosszú ideje készült első magyar nyelvű dalára az X-Faktorból ismertté vált Catherine Dederick, azaz Mardoll. Az előadónak nagy kihívás volt a dal elkészítése, hiszen amerikai-magyarként élete jelentős részét a tengerentúlon töltötte, így a magyar nyelvvel olykor meggyűlik a baja.



Eredetileg angolul írtam meg a dalt, ’Once I had a dream’ címen és arról szólt, hogy gyerekként mindig arról álmodoztam, amit most csinálok. A Linkin Park „We Made it” érzése keveredett benne a rapzenében megtalálható braggadocio stílusokkal. Azonban mikor le akartuk fordítani be kellett látnom, hogy ugyanazt a kontextust, ugyanazzal a lüktetéssel lehetetlen magyarul is visszaadni.



Megpróbáltunk a témánál maradni úgy, hogy a dal stílusa ne változzon, de a szöveg is izgalmas maradjon. A magyar nyelv rendkívül összetett és vannak benne olyan hangok, amelyeket nem könnyű kimondanom. Magyarul rappelni igazi nyelvtorna számomra. A helyzet csak durvult, amikor megpróbáltam hozzáadni a dal sebességét, tempóját. Szóval minden magyar (speed) rappernek teljes tiszteletem, magyarul rappelni nagyon kemény!