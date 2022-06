Szájról szájra járnak mostantól Martin dalai!

Végtelen nyárral indítja Martin a nyarat!

2022. május végén átott napvilágot a fiatal énekes első magyar nyelvű albuma szerzői kiadásban, aminek elkészültében a WMMD segített.





Hallgasd meg az albumot ITT





A tavalyi évben kiadott két önálló kislemez után idén februárban jelent meg a ‘Keserédes emlékek’ egy videoklip kíséretében, amely azóta Martint hallgatók egyik kedvencévé vált.



Ekkor jelentette be az előadó, hogy idén egy nagyobb projekttel készül, ez pedig a múlt héten meg is érkezett.



Az album a korábban is megszokott pop vonalon maradt, 7 dalban meséli el egy keserédesen végződött szerelem történetét.



A megjelenés óta majdnem 100 ezerszer streamelték az albumot a Spotify felületén, és a ‘Végtelen nyár’ című dal felkerült a szolgáltató ‘New Music Friday Magyarország’ playlistjére.





Hallgasd meg a ‘Végtelen nyár’ c. dalt ITT



Töltsd le a ‘Végtelen nyár’ c. dalt (WAV) INNEN





A későbbiekben Martin azt tervezi, több koncertet fog adni, azonban nem a megszokott formában, hanem kisebb létszámú koncertet szervez.



És hogy miért így? Mert azt tervezi, hogy a dalok és a hozzájuk kapcsolódó történetek is szájról szájra járhassanak majd a jövőben is.

Gébele Martin 1998-ban látta meg a napvilágot, és egy Budapest melletti településen, Ecseren nőtt fel. Mivel szülei és nagyszülei nem csak zenerajongók, de énekelni szerető emberek is voltak, ezért Martin annyi zeneszót hallott, hogy előbb dúdolt és énekelt dallamokat, minthogy járni vagy beszélni megtanult volna. Angolul és magyarul is énekel, többnyire saját dalokat, de néha feldolgozásokat is, pop és hiphop műfajokban. Előadásmódja kifejező, érzelmes. Saját bevallása szerint már kiskorától írt dalokat, azonban első „igazi” zenéjét 2015 februárjában szerezte. Ezután 2 éven keresztül fejlesztette magát, míg végül megjelent a ‘Signs’ című dala. 2019 nyarán, egyik legjobb barátjával és szerzőtársával, Joó Dániellel megírták a ‘Paradise’ című dalt, ami szélesebb körhöz eljutott és a mai napig visszatérnek hozzá a Martint ismerő zenehallgatók. 2020 februárjában jelent meg első nagyobb projektje amely azonos címet visel a nyáron megjelent dallal. lemezen minden dal angol nyelven íródott. Fülbemászó, popos, helyenként latinos dallamok hallhatóak rajta. A világjárvány teret adott Martinnak, hogy fejlődjön és szélesítse a látókörét, így történt, hogy idén nyáron a ‘Talán’ című dalban először magyarul is hallhatta kis rajongótábora őt énekelni, majd októberben a ‘Még Egy Utolsó’ című dalban újra. Martin jelen van a zenei szolgáltatók oldalain.

