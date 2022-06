Nincs megállás a legendás somogyi trubadúrnál!



Jelez a szív… – Ha meghallgatod, ezt a dalt fogod dúdolni egész nyáron!



Hársházi Szabi 2020 vége óta folyamatosan készíti és sorra jelenteti meg saját dalait (amelyek hangzásukban főként a ’80-as, ’90-es éveket idézik meg).



Jó szerzőként most sem változtatott a sikerrecepten: hiszen egy – a ’80-as években főként a Kool & The Gang formációnak köszönhetően fénykorát élő – Disco-Funk stílusú muzsikával lepett meg bennünket a dalszerző-előadó, amit Lombos Márton dalszövegíróval közösen alkottak meg.



Túlzás nélkül kijelenthető: slágergyanús dalt hoztak össze a fiúk.



Újra, hiszen Szabi és Marci 2014 óta dolgoznak együtt, s azóta több előadónak írtak már közösen sikeres, zenecsatornákon sokat játszott dalokat.



Legutóbb megjelent közös szerzeményük pedig – Szabi előadásában – felkerült egy szórakoztatózenei válogatásalbumra is, amely a 20. heti MAHASZ Album Top 40 slágerlista második helyén szerepelt és a 21. héten is bent van a Top 10-ben.

És mit jelez a szívünk?

Azt, hogy a „Jelez a szív” című szerzemény hangzásvilágával és a hozzá készült videóklip képi világával a 80-as évekbe repít vissza minket. A dal pozitív mondanivalójára pedig külön érdemes odafigyelni.



De ez még messze nem a vége: hiszen Hársházi Szabi bemutatkozó lemeze idén nyáron jelenik meg ANTRÉ címmel. Az albumon pedig kiemelt darab lesz ez a most megjelent dal és klip – amit ITT nézhetsz meg!

Szabi 1985. november 7-én született Marcaliban. Zenei tanulmányait klarinéton kezdte a Marcali Városi Zeneiskolában. A klarinét tanszak befejezésével figyelme a billentyűs hangszerek és a könnyűzene felé irányult. Az Országos Szórakoztató Zenei Központban (OSZK) szakvizsgát tett. Vendéglátós-zenészként dolgozott évekig. Magánúton zongorát tanult Antal Jánosnál, aki a legendás jazz zenész Garay Attila tanítványa volt. 2012-ben létrehozta a True Smile Jam Band zenekari formációt. A zenekar célja az örömzene népszerüsítése vidéken. A formáció olyan neves vendégelőadókkal állt már együtt színpadra, mint például Falusi Mariann, Bársony Bálint, Éliás Gyula Jr., Gájer Bálint vagy épp Heincz Gábor „Biga”… Zeneszerzéssel és hangszereléssel aktívan 2013 évvégétől foglalkozik. Az elmúlt években írt és hangszerelt már dalt többek közt Weisz Viktornak, Sipos Tominak az Irigy Hónaljmirigyből, Dankó Szilvinek, Ívnek, Batánovics Lilinek, Kertész Ivánnak, Gór-Nagy Erának, Priskin Ginának és a kétszeres Fonogram-díjas Gájer Bálintnak is. Village Marketing & Event vállalkozásával 2014 óta előadókat menedzsel, producerként tevékenykedik. 2017 év elejétől ARTISJUS tag, valamint tagja a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének is. 2020-ban gondolt egy merészet és (mondjuk úgy) maga is kilépett a rivaldafénybe, azaz előadóként debütált. „Engedj el” címmel megjelent az első saját dala, melyet 2021 év elején az „Úgyis mindegy” című klipes dala követett, ami annyira jól sikerült, hogy utat nyitott a rádiós és televíziós játszásokhoz. Azóta folyamatosan készíti saját dalait (is) és jelen van azokkal különböző zenés TV-műsorokban mint előadó, és most már mint albumkészítő zenész is!

Szabi egy igazi nyári slágerrel jelzi: nincs megállás, a zenevonatról nincs kiszállás!