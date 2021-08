Magyar Rhapsody Projekt – a zene ősi ereje

„A jelen kor harca már nem a csatatéren zajlik, hanem a lelkünkben – egészségünk, harmóniánk megtartásáért.”

Nézd meg a klipet itt: https://youtu.be/agmaplQ6jdw

A Magyar Rhapsody Projekt a Honfoglalás korát idéző zenei világával és hazánkban egyedülálló „ethnic instrument” hangszerparkjával különleges atmoszférát teremt. Az ereinkben csörgedező dallamok és ritmusok testet-lelket-szellemet tápláló gyógyírként hatnak. Olyan régi magyar hangszereket szólaltatnak meg, mint a török síp, tilinkó, tekerőlant, kobza, vagy éppen ősi harci dobok, tülkök.

Nemrégiben jelent meg a zenekar második albuma, a Levédia, amely távoli tájakra, a fantázia világába repít minket. Szavak nélkül, a zene univerzális nyelvén köt össze a hallgatót a forrással; megteremtve azt a szakrális közeget, ahol a lélek is valódi táplálékot kaphat. A lemez nyitódalához, a Boldogasszony anyánk kezdetű régi magyar himnuszhoz készült az első klip, amit Nagyboldogasszony napján mutattak be a közönségnek.

Ezt követi most az új videó Székelyhidi Márk és Hadzisz Nikos rendezésében. „A Kossuth Nóta, egy ’48-as harci dal feldolgozása, amivel azt szeretnénk megmutatni, hogy mindig is harcos nemzet voltunk. A csatatéren vívott egykori küzdelmekhez méltóan kell helyt állnunk ma, a hétköznapokban is, és tartani a rendet a saját életünkben. A jelen kor harca már nem a csatatéren zajlik, hanem a lelkünkben – egészségük, harmóniánk megtartásáért. A zene rezgései segíthetnek, felidézik őseink győztes csatáit, azt, hogy minimum 1000 éve magyarság él a Kárpát-medencében.” – foglalja össze Bársony Bálint a Magyar Rhapsody Projekt alapítója, Artisjus és Fonogram-díjas szaxofonművész, zeneszerző.

A zenekar két vezetője Bársony Bálint és Elek Norbert azt is elárulta, hogy a Levédia minden egyes dalához terveznek klipet készíteni. A nyári lemezbemutató turné utolsó szabadtéri budapesti koncertje szeptember 17-én a Gül Baba Türbe kulturális fesztiválon lesz 17 órától.

Esemény: https://fb.me/e/Vkz7dgwV