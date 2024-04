Teljes a Volt-utód SopronFest programja, exkluzív fellépések színesitik a programot

Nemcsak új, de minden elemében újszerű, „urbán fesztivál” születik Sopronban. A soproni utcák, terek, klubok, éttermek, kávézók, illetve a fő helyszín, a Lővérek különleges hangulattal és szokatlanul pezsgő élettel telik meg. A SopronFest idején, május 11. és 19. között városszerte közel 100 helyszínen 300 program várja a helyieket és a fesztiválozó turistákat az egész országból. A példátlan zenei kínálat mellett gasztronómia, podcast-beszélgetések, közel harminc kiállítás, túrák, irodalom, mozi, borkóstolók és sörnapok is szerepelnek a SopronFest étlapján.

A SopronFest, Magyarország legújabb fesztiválja zászlajára tűzte, hogy a teljesség igényével mutatja be az adott év könnyűzenei koncert kínálatát: a legaktuálisabb nevektől az élő legendákig. Azahriah és a Halott Pénz csak itt vállalt fellépést az év első felében, de a 85 éves Korda György és Balázs Klári a születésnapi élő turné keretében ugyancsak elfogadta a SopronFest meghívását a Lővér Nagyszínpadra.

A pünkösdi hosszú hétvégén többek között Majka, Dzsúdló, Beton.Hofi, a Follow the Flow, a Quimby, Kruder & Dorfmeister páros és Sigma is koncertet ad a Lővérekben, ahol Alle Farben tűzijátékos opening show-ja indítja el a programokat. Napközben pedig a Fő téren a Tűztorony tövében a Soproni Sörnapok színpadán mások mellett Demjén Ferenc, a Csík zenekar, a Punnany Massif és a Kraak & Smaak is színpadra lép.

Ugyanitt a nulladik nap két főszereplője a Kispál és a Borz és a Necc Party.

De más is lesz a zene mellett: art és még megannyi szín

A városban közel harminc ART-program várja az érdeklődőket. „A Hűség Városa” című csoportos tárlaton a neves művészek – Bukta Imre, Bereczki Kata, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter – nemcsak kiállítanak, hanem a helyszínen alkotnak is. Három napon át a Várkerületen találkozhatunk velük, miközben a hatalmas szív alakú kompozíciókat készítik.

Ezek az alkotások a SopronFest után helyi tulajdonosaikat keresik, a művekből származó bevételből pedig a művészek által megjelölt ügyeket támogatják. Szintén a Várkerületben, a WAMP kortárs design vásár kitelepülésén magyar tervezők termékei közül válogathatunk. A Soproni Egyetemhez tartozó Esterházy Palota-Erdészeti Múzeum a belvárosban már a warm-up napokban megkezdi az ARTprogramok sorát a SopronJÓLFest művészeti, családi programmal.

Az ismert soproni orvos-fotóművész, Dr. S Kárpáti György kerékpáros túráinak különleges fotóit állítja ki a Kárpáti malomban. Csoportos tárlattal készül a FidelissimArt csapata, Nánási Pál pedig a mesterséges intelligencia segítségével „létrehozott” alkotásait mutatja be. A Magyarázat mindenre című film Képek, szavak című kiállítását a rendező, Reisz Gábor nyitja meg. A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület egyedülálló kollekciója máshol nem létező módon nyújt keresztmetszetet a kortárs iparművészeti alkotások galaxisában.

A Hybridart Management által szervezett Wood Wide Web: Láthatatlan kapcsolódásaink című csoportos kiállítás számos izgalmas kérdést jár körbe: hogyan tudjuk fenntartani és növelni az élet minőségét anélkül, hogy veszélyeztetnénk a helyi, a nemzeti és a globális környezetünket. A város polgármestere a SopronFest apropóján kitüntetést ad át Ef Zámbó Istvánnak és Kovács Attilának.

A SopronFest ideje alatt a kortárs irodalmi élet krémje is ellátogat a Hűség városába. Grecsó Krisztián Egy életem című programjának a sopronbánfalvi Kolostor Hotel kertje ad otthont.

A Líra Irodalmi Teraszon meghallgathatjuk Parti Nagy Lajos, Nyáry Krisztián, valamint Erdős Virág beszélgetését, Szendrő Csaba pedig az #Olvasni Szabad, olvasást népszerűsítő programjával érkezik. Az irodalmi beszélgetéseknek tökéletes kiegészítő programjai lehetnek a Magyar Jazz Szövetség által delegált zenekarok koncertjei.

Hét helyszínen zajlanak a SopronFest podcast-beszélgetései és előadásai.

Áder János Steigervald Krisztiánnal, Puzsér Róbert Sebestyén Balázzsal, Kadarkai Endre Ördög Nórával, Tóth Gabival és ByeAlexszel beszélget.

A „Dumadélután” keretében Fábry Sándor, Dombóvári István és Szabó Balázs Máté lép színpadra, Hajós András és Linczényi Márk pedig szokás szerint egy Problémát elemez.

„Hol a boldogság mostanában?” – így szól Tari Annamária legutóbbi könyve, amelyben a mesterséges intelligencia, a digitális világ okozta kihívásokat elemzi. A Soproni Egyetemen megrendezett beszélgetésen a szerző mellett Nánási Pál, Szabó Béla és Weiler Péter vesz részt.

A gyomornak is kijut a jóból

Zenés élményfőzés, rendhagyó vidéki villás brunch, vegán vacsoraest, Michelin- csillagos séfek, kiváló borok, prémium kávék és szakmai beszélgetések. Május 11. és 17. között Sopron 12 étteremében és vendéglátóhelyén 27 gourmet program is várja a vendégeket. Többek között a városba látogat és ide teszi át a konyháját Gianni, Bíró Lajos, Mautner Zsófia, Szabi a pék és Jahni László, a balatonszemesi Kistücsök séfje, a helyi gasztro színtérből pedig Harrer-Abosi Beatrix és Erhardt Zoltán is izgalmas menüvel készül.

A szervezők nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a SopronFest fenntartható fesztiválként legyen jelen a hazai kínálatban. Céljuk egy „emberi léptékű” méret kialakítása. Kiemelten támogatják a helyi vállalkozásokat és termelőket, legyen szó dekorációs eszközökről, színpadtechnikáról, vagy éppen az ételárusok alapanyagairól – amit csak lehetséges, helyi partnerekkel együttműködve teremtenek elő.

A Soproni Egyetem, mint a fenntarthatósági világranglisták kiemelkedő szereplője idén is támogatója és stratégiai partnere a SopronFestnek. A felsőoktatási intézmény nemcsak programoknak ad helyet, de a Soproni Egyetem diákjai dolgoznak majd szervező és lebonyolító pozíciókban a fesztivál idején. Mind a dolgozók, mind a látogatók számára több ivókúttal készülnek, ezzel is csökkentve a palackozott víz mennyiségét.

A programok már május 11-én elindulnak, a pünkösdi hétvégére hatvanezer vendéget várnak Sopronba.

