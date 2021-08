Egy új hang a magyar pop egén: Berta Lami hangja belobban!

Megérkezett a “Nyílik“



Dzsúdló Állat című slágeréből már sokaknak ismerős Berta’Lami hangja. Az énekesnő, aki a hétévégén a Budapest Park színpadán is állhatott Dzsúdlóval, most saját dalát is megmutatja a közönségnek, megérkezett “Nyílik” című szerzeménye.



“A szöveg mondanivalója számomra az az állapot, mikor vergődök, és nem azt csinálom, amihez értek: az éneklést. A virág a tehetség szimbóluma benne. Mindenkinek a saját kis tehetségét jelenti, amihez vagy nem mer nyúlni, vagy nem tudja mit kezdjen vele, esetleg nem is tudja mi az” – mesélte az énekesnő.

Berta’Lami érkező 4 dalos, ‘Szirmok’ című EP-je, az útkeresésről és az előadó önmaga megismeréséről szól, különleges stílusával és mondandójával könnyen azonosulhat a közönsége.



Lami klipje valahol a keveri a Midsommer című film hangulatát Ágnes Vanilia József Attila számának előadásmódjval, a zenéje is instrumentalitásában egyszerű, de nagyszerű. Hangja sokak szerint egy fiatal Lana Del Rey-é.

Berta’Lami, azaz Lakner Roberta idén nyáron robbant a magyar zenei életbe, és még nem is akárhogyan: Dzsúdló által rögtön a járvány óta az első igazi nyári fesztiválhangulatba robbant be a fiatal leány, de máshol is nyomot hagyott: az Index klipajánló írásában úgy fogalmaz, hogy „elég bomba énekesnő úgy, ahogy van. Tóth Andi és többiek, tessék felkötni a cicanadrágokat, itt az új generáció!”

