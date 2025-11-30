Zsolaa fura csapatot gründolt össze

A pszichedélia és a hiphop találkozik azon a lemezen, amelyet a hazai alternatív könnyűzenei színtér két meghatározó alakja, a rapper Zsolaa és a zenei producer Heilig Tamás közösen készített, és a napokban jelent meg vinylen.



Az Utazás a hölgy középpontja felé című, tizenhárom számos lemezen a magyar underground hiphop szinte teljes élvonala felvonul.



A számos közreműködő zenész és rapper között találjuk Dj One-AB-t, Balek MC-t, Nash-t, Ponzát, Bankost, Rapát, Solére-t, Zahár Fannit, Pető Szabolcsot, Faktot, Dhok-t, Meszkát, Dj R-Noldot, Perrint és DDT-t. A legsikerültebb számok közé tartozik a Bazooka Flow, a Csábító, a Hentai, a Körhinta és a Szitkom.

Zsolaa, azaz Vajgel Zsolt Ádám csepeli rapper, beatmaker, dj, producer. Tagja és alkotója volt a Faktor Labor, a Bankos meg a Posse, a Bupino, a Soerii & Poolek formációknak, dalai több külföldi kiadónál, így a holland Frietboerismnál, az amerikai Liquid Geometry-nél és a brit Section 27-nél is megjelentek.

Basszgitáról a keverőpultig: színes pálya a producernél

Több alteregó (Jeaultix, Teebag the Hustla, Kenimu, Cyberskinn) alatt dolgozott már, szerepelt nemzetközi válogatáson (East Side Unia), rímelt a Rapmotel lemezen, Faktorral az egyik legegyedibb hangú hazai hiphop lemezt készítette el (Lupino, 2012).



A basszusgitárosként, zeneszerzőként vagy producerként számos formációban és projektben (Punnany Massif, Pénzes Máté és a Zseb, Király Viktor és Kern András zenekar) megfordult Heilig Tamás eddig egyetlen önálló lemezanyagot készített, a Sketch Tape, Vol. 1-et, 2021-ben, ez az album jól mutatja érzékenységét a jazzy hiphop-groove-okra.



Az Utazás a hölgy középpontja felé felvételei a Karmatik Stúdióban készültek, a lemez a Budapest Vinyl kiadó gondozásában jelent meg.