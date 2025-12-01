Három igazi nagyágyú lép fel az esten

Nótár Mary és Roby Lakatos lép színpadra azon a jótékonysági koncerten, amelyet december 14-én tartanak a Szegedi Ifjúsági Ház – IH Rendezvényközpontban, az Országos Roma Misszió és a Tűzcsiholó Egyesület összefogásával.



Az esemény fővédnöke Oláh Ibolya, cél a rászoruló családok megsegítése az adventi időszakban. A jótékonysági koncertre támogatói jegyet is kibocsátanak, így válik országos üggyé az adakozás – közölték a szervezők az MTI-vel.



Az est teljes bevételéből hideg élelmiszercsomagokat állítanak össze, a Tűzcsiholó Egyesület pedig még karácsony előtt eljuttatja azokat a rászoruló családoknak. A jótékonysági koncert mottója: Ajándékozz – adj esélyt az ünnepre!.



A nemzetközi porondon is ismert Roby Lakatos hegedűvirtuóz a fiatal tehetségek mentorálása mellett számos jótékonysági eseményen vállal szerepet. A zenész a koncerten saját repertoárjából válogat, akárcsak a másik kiemelt előadó, Nótár Mary; ők ketten ezen az estén debütálnak együtt közös műsorszámmal, amely egyedi produkció lesz a jótékonysági koncert közönsége számára.

Nemcsak helyben lehet támogatni a rendezvényt

A támogatói jeggyel az ország egész területéről bárki hozzájárulhat a jótékonyság kezdeményezéshez, a koncert közönsége pedig további három kategóriából választhat az ihrendezvenykozpont.hu weboldalon és az esemény helyszínén.



Az eseményt az Országos Roma Misszió kezdeményezte és kommunikálja, szervezéséhez az IH Rendezvényközpont kedvezményes helyszínnel és jegyértékesítéssel, kommunikációs felületeinek térítésmentes használatával és technikai háttérrel járul hozzá, a Tűzcsiholó Egyesület pedig a gyakorlati támogatói szerepkört, az élelmiszerbeszerzést és az adománycsomagok összeállítását vállalja. A jótékonysági projekt együttműködő partnere a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata és az Országos Roma Kulturális és Média Centrum.