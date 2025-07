Kellemes zenéket ígér a fellépők névsora

Idén is megrendezik a Váralja Akusztikot Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei helyszínén, augusztus nyolcadikán és kilencedikén. Mint írták, a független fesztivált közösségi és művészi értékek köré szervezik helyi kötődésű fiatalok, az ott fellépő előadók pedig ráhangolódnak a helyszínre, így a koncertek „pillanatnyiak” és „különlegesek” lesznek.

Különleges duó is színpadra lép

A Téka Tábort a természetközeliség jellemzi, ahol a koncertek mellett ismeretterjesztő előadások, interaktív tábori programok és szórakoztató játékok is várják a közönséget. A Váralja Akusztikon többek között fellép majd a Csaknekedkislány akusztik formációja, a Csakneked Kétsrác, a Balkan Pop-up, a Várkonyi Csibészek, valamint a Mad About Marilyn, a Csodaszoba és a Grabovski is koncertezik.



De emellett még egésznapos kvízzel és pálinkakóstolóval, kocsmasportokkal, népi játszótérrel és kerekasztal-beszélgetésekkel is készülnek a szervezők a fesztiválra.