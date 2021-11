Koncertfotók, zenei illusztrációk

Bár a mobiltelefonok egyre jobbak és a közösségi portálokra elfogadható képeket készítenek, azt mégsem várhatjuk el egy picike objektívtől, hogy megbirkózzanak azokkal a fényviszonyokkal és távolságokkal, melyek egy koncerten még a profi fotósokat is kihívások elé állítanak. A gyenge megvilágítás és a tükröződő, becsillanó

fények még technikai felszereléssel rendelkezőket is megtréfálhatják.

Mit tehetsz, ha be szeretnél számolni egy zenei eseményről, ám az írásodhoz tervezett fotók nem sikerültek?

Képi illusztráció nélkül még egy egyszerű megosztás sem az igazi, hát még egy blog bejegyzés (médiáknak szánt tartalomról nem is beszélve). Két dolgot tehetsz: vagy megpróbálsz valamit kezdeni a rossz minőségű fotóiddal, vagy szerzel képet mástól, máshonnan. Az utóbbi lehet a jó megoldás. Ha van ismerősöd, aki ott volt a koncerten és sikerültek is a képei, hurrá, ha azonban csak úgy találtál a neten képet, azt nem biztos, hogy megjelentetheted (jogvédett). Keress jogdíjmentes elérhető képeket! Az sem szükséges, hogy pont azon a koncerten készültek legyenek, mint amelyen te voltál.

A dreamstime.com egy olyan hely, ahol rengeteg koncert képet találhatsz, zenei műfajtól függetlenül. Minket is meglep mennyi magyar zenei vonatkozású fotó található a portálon.

A Dreamstime, a világ legnagyobb stock fotós közössége, így az egyik legnagyobb jogdíjmentes fotó gyűjteménye is egyben. Stock fotó gyűjteményük naponta gazdagodik tehetséges közreműködők fotóival a világ minden tájáról. Nemcsak képek, vektor grafikák, hangfelvételek, és videók is megtalálhatóak bárki számára elérhető áron. Igen médiák is használják.

Tankcsapda keresésre 26 fotót találtunk:

https://www.dreamstime.com/photos-images/tankcsapda.html

Ha máris azon gondolkozol milyen felbontású képet tölts le, egy kis segítség:

– Cikkünkben 830×360 pixeles kép van, ezért ide az M -es méret (2121x1414px) már tökéletes.

– Teljes képernyős megjelenítéshez is jó az M -es méret, mivel nagyobb a FullHd -nál.

– 18×10 cm -ig, nyomtatáshoz (normál 300dpi) is megfelelő az M -es méret.

Ne tévesszenek meg a nagy felbontások, 3 megapixelnél nagyobb képre a nagyobb nyomtatás miatt lehet szükséged (A/4 -es nyomtatáshoz már az XL), vagy a szerkeszthetőség miatt. (Utóbbi esetben kellhet a tiff kiterjesztés.)

