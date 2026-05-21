Új tagként csatlakozik a zsűrihez Deniz Uzun

A Zeneakadémia több mint 70 ezer euró (mintegy 25 millió forint) összdíjazású, hetedik alkalommal rendezett megmérettetésére 40 országból 265 fiatal jelentkezett beküldött videófelvétellel, majd a Marton Éva vezette előzsűri – Fried Péter Kossuth-díjas operaénekes, a Zeneakadémia oktatója és Szennai Kálmán karmester – döntött arról, hogy ki kap meghívást az élő fordulókba.



A kiválasztott 105 fiatal közül sokan visszatérők, 4-en pedig döntősök voltak a legutóbbi versenyek valamelyikén.

A mezőnyben a legtöbb a szoprán, 39 fő, mellettük a mezzoszopránok, a tenorok, valamint a baritonok/basszbaritonok egyaránt 19-en vannak, és 9 basszista is bekerült. Állampolgárságuk alapján a legtöbb, 29 továbbjutó koreai, a magyarok heten lesznek, mellettük kínai, orosz, lengyel, egyesült államokbeliek, norvég, brazil, olasz, dán, brit, kazah és török versenyző is lesz.



A rendezvény élő fordulói augusztus 31. és szeptember 6. között zajlanak, az elődöntő, a középdöntő és a döntő a Zeneakadémián, míg a gála az Operaházban tekinthető meg, de online közvetítés is lesz.

Orosz és ukrán tagja is lesz a zsűrinek

Az elődöntőkben a hagyomány szerint egy Liszt-dalt is elő kell majd adniuk a versenyzőknek, a döntőben és a gálán pedig a Magyar Állami Operaház zenekarának kíséretével, Szennai Kálmán vezényletével lépnek pódiumra. A helyezéseken kívül számos különdíj, köztük fellépési lehetőségek is gazdára találnak majd.



A nemzetközi zsűri elnöke Marton Éva, részt vesz a grémium munkájában Miguel Lerín spanyol művészeti menedzser; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting direktora; Anatoli Goussev ukrajnai születésű, Olaszországban élő és dolgozó tenor, énekmester; Vittorio Terranova olasz tenor; Dmitrij Vdovin, a Bolsoj Színház ifjúsági operaprogramjának igazgatója; Meláth Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője; valamint Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.



Új tagként csatlakozik a zsűrihez Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 2021-es megmérettetés Marton Éva-különdíjasa. A Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt 2014 óta kétévente szervezi meg a Zeneakadémia, de a Covid-járvány miatt 2020 helyett 2021-ben rendezték negyedik alkalommal. A rendezvény 2019 óta a Nemzetközi Zenei Versenyek Világszövetségének (WFIMC, World Federation of International Music Competitions) tagja.



