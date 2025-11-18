Magyar Zene hírek

Magyar zene

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Új Kaláka-zenéskönyv jelent meg Tamkó Sirató-versekből

Újabb remek megzenésítés a megzenésítés mestereitől

A Móra Kiadónál megjelent Tengerecki Pál című válogatáskötet a költő gyerekverseit és a Kaláka zenéjét egyesíti; a bemutató a zenekar közreműködésével november 29-én lesz az Országos Széchényi Könyvtárban.

A Tengerecki Pál című kiadvány Gryllus Dániel válogatásában és zenei kíséretével jelent meg – közölte a kiadó kedden az MTI-vel.

A Kaláka 1969-es megalakulása óta egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet kimagasló alkotásainak megzenésítésével. Írtak zenét mások mellett József Attila, Ady Endre és Kosztolányi Dezső verseire is. A kétszeres Kossuth-díjas együttesben, amely eddig több mint harminc lemezt készített, Gryllus Dániel (fúvós hangszerek, citera, ének), Gryllus Vilmos (cselló, gitár, ének), Radványi Balázs (mandolin, gitár, ukulele, brácsa, ének) és Becze Gábor (bőgő, ének) szerepel – írták.

A 120 éve, 1905-ben Újvidéken született Tamkó Sirató Károly Budapesten végzett jogot, majd Debrecen és Párizs között ingázva lett a 20. század egyik legizgalmasabb magyar költői személyisége. Párizsban, modern avantgárd irodalmi közegben írta meg a később gyerekversként ismertté vált Tengerecki Pál című költeményét, amelyben a világjáró hős végül „hazahajózik” – a haza és az önazonosság megtalálásának allegóriájaként.

Tamkó Sirató mindenkihez szól, kicsihez, nagyhoz

Játékossággal és humorral teli verseihez a felnőttek éppúgy tudnak kapcsolódni, mint a gyerekek. A legkisebbeknek szóló szövegeit tudatosan formálta úgy, hogy az anyanyelv elsajátítását és a gondolkodás fejlődését is segítse. Leleményes képzettársításai, szellemes rímjei és ritmikai gazdagsága a mai napig friss és modern – áll a közleményben.

„Több mint ötven éve kaptunk egy örömteli felkérést, írjunk dalt Tamkó Sirató Károly Tengerecki Pál című versére A költészet játékai című tévéműsor számára. Akkor ismertük meg Károly bácsit. Nagyon szerette a Kaláka-dalt, úgy éreztük, mintha önmagát írta volna bele a világvándor szerepébe, aki hazatér”
– idézték Gryllus Dánielt, a Kaláka alapítóját.

Azóta Tamkó Sirató versei a Kaláka repertoárjának meghatározó darabjai lettek – a Pinty és ponty, a Bőrönd Ödön és más klasszikusok mára generációk közös élményévé váltak. A mostani, CD-vel kiegészített zenés válogatáskötet ennek az évtizedeken átívelő zenei és költői barátságnak állít emléket – közölték.

