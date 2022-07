Koncerttúrákkal támad a Fekete Zaj

Évről évre újabb és újabb stílusok előtt tárja ki kapuit az underground fesztivál

Mások mellett a Kaelan Mikla, Philipp Strobel, az Antimatter, a Godflesh, az Oranssi Pazuzu, a She Past Away, a Vulture Industries, a Sturle Dagsland, a Melt-Banana és Riki is fellép a Fekete Zaj Fesztiválon augusztus 17-étől 20-áig Mátra-Sástón.



Az underground zenei színtér képviselőit felvonultató rendezvény helyszíne az erdő mélyén, egy tó mellett található. A Fekete Zaj évről évre újabb és újabb stílusok előtt tárja ki kapuit – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A különleges együttműködések példája idén a Body/Cult, ahol a dark wave, post punk, EBM (electronic body music) koncerteket kötik össze a techno sötét oldaláról érkező dj-kkel és live actekkel.

Az izgalmas egyvelegben megfér egymást mellett az izlandi post punk Kaelan Mikla, a hazai Man + Machine, de ennek a programnak a része lesz Philipp Strobelnek, a berlini Aufnahme + Wiedergabe kiadó vezetőjének szettje is.

Angliából érkezik a dark rock Antimatter, az indusztriális metálformáció, a Godflesh, amely először játszik Magyarországon.

Finnországból jön a black metált, space rockot és pszichedelikus rockot ötvöző Oranssi Pazuzu, a török poszt-punkot képviseli a She Past Away. Koncertet ad a dark progressive metálban utazó norvég Vulture Industries és a Sturle Dagsland, a noise rockot játszó japán Melt-Banana, az amerikai szintipopos Riki, a szintén szintiben utazó, lengyel származású, bécsi Mala Herba, és fellép a szlovák Shallov is.

A hazai fellépők sorában az év egyetlen koncertjét a Zajon adja az F.O. System, a fesztivál történetében először lép fel a Platon Karataev, és külön erre az alkalomra készül közös szettel az Entrópia Architektúra & LanternI.

Idén a Sástó melletti kilátó az utolsó két estén önálló helyszín lesz: a kilátó elé épített, limitált befogadóképességű erdei színpadon játszik a Black Nail Cabaret, az All Machines Will Fail, Superflake és az Onakom.

A Sástó szigetein éjszaka fényinstallációk lesznek, főleg akusztikus koncerteket hallhat a közönség az egyik szigeten helyet kapó Kacsatónia színpadon.

A szabadtéri, erdei kiállítótérben a tetováló Borbás Robi, azaz Grindesign bemutatja az elmúlt tizenhárom év munkáiból készülő Lidérc című installációját. Grindesign számos ismert metál- és hardcore-zenekarral dolgozott együtt pólóterveken, lemezborítókon, illetve készített tetoválást többek között a Dillinger Escape Plan tagjainak és Jason Momoának is.

A Fekete Zajon lesznek túrák, színház, filmvetítések, workshopok, Budapest Bike Maffia-stand, flash-tetoválás és natúrbor-bemutató is.

