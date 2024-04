Nemrég jelent meg Amanna Valamiér című dala

Amanna – Valamiér’

A zene izgalmas keveredése az orientális reggaetonnak és az electro popnak.

Amanna munkássága:

2015-ben jelent meg legelső szóló dala, és azóta tevékenykedik a zeneiparban. Kipróbálta magát számos film, reklám és sorozat zenében, e mellett jelentek meg saját dalok, illetve közreműködések is. A szélesebb közönség által kedvelt pop stílust képviseli, ötvözve a balkán reggaeton és az electro pop-al, illetve a rap műfajban is

kipróbálta magát. Dalai szöveg centrikusak, korosztályát foglalkoztató kérdéseket érintenek. Az Amanna projekt 2023-ban született meg, célja hogy sajátos zeneiséget és látásmódot közvetítsen.

Valamiér’ dal:

Sokan ragadtunk már megromlott rossz kapcsolatba. Sok nő és férfi él elnyomó, mérgező társ mellett, és míg ezt nem ismerjük fel, sajnos természetesnek vesszük és elhisszük, hogy „mi ezt érdemeljük”. Hol ott mindenki megérdemli a szeretetet, figyelmet, és támogatást. Van, hogy túl sok idő kell hozzá, de amikor felismerjük,

erősnek kell lennünk és lépnünk kell. Ilyenkor gyakran azt érezzük senki nem ért meg. Pedig épp ellenkezőleg, igen is tudunk, kell egymásnak segítenünk! Nincs könnyű szakítás. Ez egy folyamat, ez egy kudarc élmény, és végig kell mennünk a folyamaton, lépésről lépésre. Ilyenkor lehetünk dühösek, szomorúak, magányosak,

elveszettek, majd idővel erősek, magabiztosak, és függetlenek. A dal erről a folyamatról szól, ahogy a való életben is, a dalban is megjelenik a belső vívódás.

Amanna vigasz:

„Célom volt, hogy valóságos, tapintható, átélhető legyen a dal. Azt szerettem volna leírni, amit én tapasztaltam. Valós helyzetet, valós érzelmet mondok el benne. Azt gondolom, hogy a gyógyulás mindig egy drasztikus és nehéz lépéssel kezdődik, majd idővel rájövünk, hogy a sok fájdalom egy tanítás a nagyobb jóért. Senki sem

hibátlan, ahogy én sem, ezt a dalban is vállalom, őszinte akartam lenni, mert úgy gondolom ezzel lehet kapcsolódni. Ez a dal számomra egy önvigasztalás szakítás után.”

Amanna zene:

„A dal zenei producere Csont István zeneszerző. Közösen készítjük a dalokat, általában teljes egyetértésben. István számos műfajban jártas, így könnyű vele a közös munka, hiszen bármilyen ötletemet könnyen tudja megvalósítani az otthoni stúdiónkban, ahol születnek a dalok. Nagyon inspiráló, hogy bármikor eszembe jut

valami, szinte azonnal neki tudunk ülni és alkotni. A Valamiér’ c. dal is gyorsan megszületett, a szöveg szinte magától íródott, és a zenei alap annyira adta magát. Mind ketten éreztük, hogy ennek a dalnak erre a zenei világra van szűksége hogy kiteljesedjen.”

Amanna tervek:

„Nagyon sok dallal készülök 2024-re. Amit tőlem várhat a közönség az továbbra is a személyes hangvétel, őszinteség. Szeretnék minél több helyre eljutni ország szerte, és remélem dalaim vigaszt vagy épp örömöt tudnak hozni a hétköznapokba.”

Amanna – Valamiér’ a Youtube-on