Tigran Hamasyan Székelyföldön!

A fesztivál öt napja alatt 14 koncertet hallgathat meg a közönség

Tizennégy koncert és különböző kiegészítőprogramok várják a közönséget a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztiválon, amelynek sztárfellépője Tigran Hamasyan dzsesszzongorista lesz – közölték kedden a szervezők.

A csütörtöktől vasárnapig tartó seregszemle sztárfellépője a The Call Within című lemezét mutatja be. Tigran Örményországból indult, ma a világ legjelentősebb dzsesszfesztiváljainak vendége.

Fellép többek között Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a Seven Seconds In the Future, de koncertezik a Folkfantastic zenekar is.

A fesztivál csütörtöki hivatalos megnyitója után a Mikó-vár színpadára lép a Mara – Caue Project, Pocsai Kriszta és a Bágyi Balázs New Quartet. A szervezők meghívták még az Edina&Friends zenekart az RVQ-Radu Valcu Quintettet, a Grey Paris berlini triót, de közönség elé lép a Nat Osborn Band is.

Szombaton a fiatal francia énekesnőt, Camille Bertault-t hallhatja a közönség, majd a Hot Jazz Band koncertje következik. A fesztivál utolsó napján Danics Dóra (ének) és Sinha Róbert (gitár) koncertje lesz. Fellép még a Sárik Péter Trió, valamint Luiza Zan és Gyárfás István.

A fesztivál öt napja alatt 14 koncertet hallgathat meg a közönség, emellet jam session, táncperformansz, gyerekprogramok, dzsesszfestészet, dzsesszkocsma és zenés kézműves foglalkozások színesítik a programot.

Az örmény származású, sokáig Amerikában élt zongorista, Tigran Hamasyan bebopos, fúziós jazzel tűnt fel a kétezres évek közepén, amit idővel az örmény népzenei elemekkel és progresszív zenével is játszó avantgárd jazz felé tolt el. A legpatinásabb kiadóknál (Verve, Nonesuch, ECM) megjelent albumain azonban mindig felfed magából valami újat, de az örmény folk- és szakrális zenei hatás máig erős, még a modern klasszikus populáris zene felé hajló kiadványain is. A kézműves (ékszer- és ruhakészítő) családból származó Tigran Hamasyan már háromévesen megmutatta tehetségét a családi zongorán, de sokoldalúságát az is jelzi, hogy fiatalon még thrash metál gitáros szeretett volna lenni-e vonzódását leginkább progjazzes harmadik nagylemeze (Red Hail, 2009) árulta el. (MüPa)

A teljes program megtalálható a www.jazzfestival.ro oldalon.