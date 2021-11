Király Szittya Zsolt Dallam Dob (Handpan) előadása

Király Szittya Zsolt “NapFarkas Portya” elnevezéssel, az egész Kárpátok medencéjét magába foglaló országjárást kezdett idén nyár elején, hogy minél szélesebb körben tudja népszerűsíteni a Dallam Dobok lenyűgöző hangzásvilágát.

“Kreatív, hagyományőrző művészként, 24 éve foglalkozom a zene több műfajával, hangterápiával, Szertartások vezetésével és mellette kézművesként egyedi, személyre szabott ékszereket tervezek és készítek.

Mélyen hiszek a Természet erejében, a kauzalitásban és egyik fő mottóm: “Pozitív gondolatok, Pozitív tettek!

Előre mutató, pozitív gondolkodással hozzá járulhatunk a világ szebbé és jobbá tételéhez!

Zenémmel a harmóniát, a belső és külső békét kívánom erősíteni mind önmagamban, mind a hallgatóságomban bármerre is járok.

Számos általam használt, Velem együtt rezgő, áramló hangszerem közül, a Dallam Dobjaim (idegen kifejezéssel: handpan), melyekkel jelen időszakban leggyakrabban közvetítek elmélyülést elősegítő dallamokat a hallgatóim felé.

Már ezidáig is láthattátok, hallhattátok előadásaim több nagyvárosban (többek között Egerben is) utcazenészként, vagy valamely rendezvényen, ahol megjelentem fellépőként…

A november 27-i, Egri előadásomban, bővített, Szertartásos és informális formában ismerkedhettek meg személyemmel és az általam oly szenvedélyesen használt Dallam Dobjaimmal.

Töltsünk el együtt egy különleges órát Egerben, a Spiritea Teaházban, 2021. Őszutó havának 27. napján 17 órától és mélyüljünk el közösen teázás közben, a Dallam Dobjaim varázslatos hangjait hallgatva!”

Szittya

NapFarkas

Facebook esemény: facebook.com/events/1980369752144350/