A kommunista államhatalom letiltotta 55 évvel ezelőtt

Idén hatvan éve annak, hogy a legendás Illés együttes klasszikus felállása kialakult. A kerek évfordulóra, amelyet már csak Szörényi Levente és Bródy János élhetett meg, CD-n is megjelenik a zenekar Goodbye London című lemeze. A Goodbye London az Illés kiadatlan, 1970-es anyagának rekonstrukciója, a kiadást a zenekar akkori letiltása akadályozta meg. A vinyl változat 2018-ban már megjelent, a mostani CD kiadás október 31-től érhető el, korlátozott, 500 példányban – közölte a Moiras Records az MTI-vel.

A korong arra a zenei anyagra épül, amely az eredeti elképzelések szerint a Szép lányok, ne sírjatok! című film zenéjeként jelent volna meg.

„Mielőtt 1970 márciusában Londonba utaztunk egy koncertre, Mészáros Mártával terveztünk egy filmet a közreműködésünkkel, a dalaink is szóltak volna benne. Adtunk egy interjút a BBC magyar nyelvű zenei műsorának, majd hazatértünk után itthon egy évre letiltottak minket”
– mondta Szörényi Levente, az Illés frontembere, zeneszerzője még 2018-ban, az LP kiadása idején.

Az ominózus interjúban Bródy János, az Illés együttes gitárosa, szövegírója arról beszélt, milyen nevetséges, ha valakinek a hosszú haja miatt esetleg baja eshet; valószínűleg ez lehetett a letiltás oka. Az interjú következményeként a már forgatás alatt lévő forgatókönyvet átírták, az Illés-számokat száműzték belőle, a zenekar egy éven át csak vidéken léphetett fel, dalaikat jó ideig nem játszották a rádióban.

A tizenkét számos anyag az 55 évvel ezelőtt tervezett lemez reprodukálása az eredeti elgondolások alapján. Ahogy Bródy János korábban felidézte, voltak dalok, amelyek kifejezetten a Szép lányok, ne sírjatok! forgatókönyvéhez készültek, például a Kéglidal, a Júliára várunk vagy A Kati jött. Néhány akkoriban írt dal, köztük a szitárzenét is tartalmazó Approximáció, a Légy egy napra a kedvesem, A legjobb dobos a világon a letiltás után egyfajta rezonanciaként az 1971-es fehér borítós Illés-lemez, a Human Rights lemez B oldalára került rá, mások kislemezen láttak napvilágot különböző változatokban. A lemezen olyan felvétel (az Évek óta) is szerepel, amely először csak 1996-ban, több mint húsz évvel az Illés feloszlása után jelent meg.

Hárman már nem érhették meg a mostani kiadást

Az anyag a harmadik Illés-album lett volna, a lemezt a Moiras Records vezetője, Kovács László Szörényi Leventével és Bródy Jánossal egyeztetve állította össze. A számok technikai korszerűsítése Virányi Attila nevéhez fűződik, a borító az eredeti koncepciót tükrözi, és az Illés együttessel szoros együttműködésben dolgozó grafikus, Szyksznian Wanda készítette. Az együttes három további tagja már nem él: Pásztory Zoltán dobos 2005-ben, Illés Lajos billentyűs 2007-ben, Szörényi Szabolcs basszusgitáros tavaly hunyt el.

Az Illés őse 1957-ben alakult, klasszikus korszakát 1965-től 1973-ig élte. Ekkor az Illés – a Metro és az Omega mellett – az ország legnépszerűbb zenekara volt. Az Illés 1981-ben újra fellépett, 1990-ben emlékezetes koncertet adott a Népstadionban, hat évvel később a Budapest Sportcsarnokban, 2001-ben – szintén a Népstadionban – a Metróval és az Omegával. Az utolsó fellépések 2005 augusztusában voltak, már Pásztory Zoltán halála után Csíkszeredán, valamint a Sziget fesztivál nulladik napján.

