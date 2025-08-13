Demjén Ferencet otthonában érte a baj



Szomorú sorokat közölt szerdán az énekes menedzsmentje: a Hogyan tudnél élni nélküled? és megannyi más sláger szerzője-előadója combnyaktörést szenvedett otthonában!



Ez azt jelenti a több hetes felépülés mellett, hogy az összes koncertjét későbbi időpontban rendezik majd meg: ami igazán szomorú hír a Balaton-partiaknak, ugyanis több koncertet rendeztek volna a legnagyobb tavunk partján a közeljövőben.

Egy ország szurkol most Demjén Rózsinak

Köztudott, hogy a munkásságára épülő magyar film, a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás rövid idő alatt a legsikeresebb magyar film lett.



A menedzsement arra is kéri a rajongókat, hogy a szeretetmegnyilvánulásokat most ne fogják visssza! Mi, a Magyar Zene csapata is természetesen küldjük az energiát Demjén Ferencnek, hogy még sokáig csodálhassuk a munkásságát!



Mert Demjén Ferenc nélkül nincs magyar zene!









