Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Súlyos balesetet szenvedett a legendás magyar énekes

Demjén
Picture of magyarzene

magyarzene

Demjén Ferencet otthonában érte a baj


Szomorú sorokat közölt szerdán az énekes menedzsmentje: a Hogyan tudnél élni nélküled? és megannyi más sláger szerzője-előadója combnyaktörést szenvedett otthonában!

Ez azt jelenti a több hetes felépülés mellett, hogy az összes koncertjét későbbi időpontban rendezik majd meg: ami igazán szomorú hír a Balaton-partiaknak, ugyanis több koncertet rendeztek volna a legnagyobb tavunk partján a közeljövőben.

Egy ország szurkol most Demjén Rózsinak

Köztudott, hogy a munkásságára épülő magyar film, a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás rövid idő alatt a legsikeresebb magyar film lett.

A menedzsement arra is kéri a rajongókat, hogy a szeretetmegnyilvánulásokat most ne fogják visssza! Mi, a Magyar Zene csapata is természetesen küldjük az energiát Demjén Ferencnek, hogy még sokáig csodálhassuk a munkásságát!

Mert Demjén Ferenc nélkül nincs magyar zene!




Mindenünk a zene

Friss

