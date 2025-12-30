Bogányival indul A Zongora – Jakobi Koncertek sorozat

Ránki Dezső pedig zárja majd szeptemberben

Chopin-estjével indul január 8-án A Zongora – Jakobi Koncertek hangversenysorozat, amely 2026-ban három koncerttel várja a közönséget a Müpában – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A hangversenysorozat első koncertjén, Bogányi Gergely Chopin-estjén 24 prelűd csendül fel, a szünet után a zeneszerző balladáiból, etűdjeiből és noktürnjeiből lesz hallható válogatás. A Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész az esten a saját maga által fejlesztett zongorán fog játszani.

Tavasszal és ősszel lesznek a koncertek

A Zongora – Jakobi Koncertek-sorozat Grigorij Szokolov koncertjével folytatódik március 12-én és Ránki Dezső szólóestjével zárul szeptember 24-én. A koncertekre jegyek elérhetők a Müpa és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, valamint a www.azongora.hu honlapon, ahol további információk is olvashatók – áll a közleményben.



