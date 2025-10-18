Képzőművészeti kiállítás is lesz

Az est programja a barokktól, a kísérletezések és a normák megszilárdulásának időszakától indul, de Bach jól ismert alkotásai ezúttal a 20. század szemüvegén keresztül tárulnak a közönség elé August Stradal, Samuil Feinberg és Wilhelm Kempff átiratain keresztül – közölték a szervezők az MTI-vel.



A koncert első felében még a francia barokk is megmutatja magát Couperin és Rameau műveivel, amit a nápolyi születésű Scarlatti három szonátája koronáz meg. A fináléban a Bach életművétől eredő német művészet megújítója, Richard Wagner is szót kap, akinek zenei elképzelései ezúttal a zongora nyelvén formálódnak Liszt Ferenc és Hans von Bülow átiratában.

Jön a világok találkozása

A közleményben kiemelték, hogy bár a Cziffra Fesztivál programjaival egész évben találkozhatnak az érdeklődők, kínálatában mégis különleges helyet foglal el a februári összefüggő programsorozat. 2026. február 11. és 22. között Budapest több helyszínén várják a közönséget olyan, máshol nem hallható produkciókkal, mint a Bajnokok ligája jazz és klasszikus zenei kiadása, a Világok találkozása – Gubik Petra, Miklósa Erika, Balázs János, Pál István Szalonna és Bandája közös estje -, a bárzene és a cigányzene hagyományait éltető Bárest, vagy a fiatal művészeket bemutató Fókuszban a fiatalok.

Új produkciók is hallhatók lesznek, így a Szerelem első hallásra Törőcsik Franciskával, Lackfi Jánossal és Balázs Jánossal. Fellép Leonidas Kavakos és Enrico Pace, középpontba kerül a bárzongorista hagyomány, a gyerekeket bábelőadás és kreatív foglalkozások várják.



Két kiállítás is színesíti az eseményeket, így egy zenei témájú Liszt és a magyar zongoraiskola címmel, és egy képzőművészeti tárlat Szinergia II. címmel – olvasható a közleményben.