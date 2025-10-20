Élményautózás és gyermekprogramok a koncertek mellett Balatonszabadiban

Október 26-án indul a Balatonszabadi RoadShow és Családi Élményfesztivál, ahol az élményautózástól kezdve a gyermekprogramokig, borkóstoláson keresztül koncertekig folyamatos programok várják az érdeklődőket. Kanász Eszter polgármester célja, hogy a RoadShow a jövőben egy hagyományteremtő programsorozattá váljon.



A rendezvényt Balatonszabadi Község Önkormányzata és az Együtt Balatonszabadiért Egyesület közös szervezésében 2025. október 26-án, vasárnap rendezik meg: a rendezvénysorozat megálmodója Kanász Eszter polgármester asszony, aki célul tűzte ki, hogy a RoadShow egy visszatérő, hagyományteremtő programsorozattá váljon a településen. Az esemény díszvendégei között Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is jelen lesz. A természetközeli Boglya Rendezvényközpont nemcsak a festői helyszínt, hanem a fesztivál színvonalas vendéglátását is biztosítja.

Az Avanti mellett Young G is fellép!

A rendezvény célja, hogy egy napra összehozza a családokat és az élményre vágyókat: a gyerekeket és szüleiket színes programkavalkád, zenei produkciók és sportos bemutatók várják. A zenei programról DJ Rony Bass, Young G, Göcsei Gergő, és az Avanti zenekar gondoskodnak. A kisebbeknek ugrálóvárak, arcfestés, animátoros foglalkozások, íjász- és boxklub nyílt nap, buborékparti, valamint emelőkosaras panorámakilátó kínál kikapcsolódást, míg a nagyobbak a Team Racz Racing School adrenalinban gazdag élményautózását próbálhatják ki.



A látogatók testközelből élhetik át, milyen érzés egy Porsche 911 GT3 RS, egy BMW 325i CUP, egy Suzuki Swift Turbo CUP vagy egy Can-Am Maverick utasaként átélni ezeket a felejthetetlen élményeket – természetesen profi pilóták mellett. A nap folyamán helyi pincészetek finom borai, streetfood különlegességek és kézműves édességek gondoskodnak a gasztronómiai élményekről. A Balaton déli partján, Siófok közvetlen szomszédságában, Balatonszabadiban meghirdetett fesztivál így ígér felejthetetlen családi kikapcsolódást – kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Részletes programinformáció: https://balatonszabadiroadshow.hu