Szalóki Ágival erősít a banda

2026. január 24-én 19 órától először ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában a magyar könnyűzene egyik meghatározó zenekara, az Ismerős Arcok. Ez lesz a csapat eddigi legnagyobb fellépése, a közönség együtt énekelheti majd csaknem három évtized nagy slágereit. A műsor egyik legemlékezetesebb pillanata várhatóan a „Nélküled” című dal lesz.

Az Ismerős Arcok 1999-ben alakult, és azóta a magyar rockzene egyik meghatározó formációjává nőtte ki magát. Zenéjük ötvözi a rockot, a bluest, a jazzt és a világzene elemeit, a dalszövegeik a hazaszeretet, az összetartozás és a közösség értékeit hangsúlyozzák, ami különlegessé teszi őket a magyar könnyűzenei palettán. „A készülő Aréna-koncertünk mérföldkőnek tekinthető a zenekar életében. Amikor mások koncertjeire jártunk az Arénába, vagy az egykori Budapest Sportcsarnokba, dédelgetett álmunk volt, hogy egyszer mi is itt játszhatunk, és ez most megvalósul” – idézte fel Nyerges Attila énekes-gitáros.

Az együttes eddigi pályafutása alatt számos szakmai elismerést kapott, köztük a Máté Péter-díjat és a Teleki Pál-érdemérmet. Koncertjeik rendre teltházasak, nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence más részein is, sőt, turnéztak már Kanadában, az Egyesült Államokban és Svédországban is. „Zenészként nincs különbség abban, hogy éppen milyen nagyszabású koncertre készülünk, de egy Aréna-fellépésbe rengeteg olyan plusz munkát kell beletenni, amit egyébként egy átlagos koncertnél nem kellene. Gondolok itt akár a vizuálra vagy a hangtechnikára, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas színpadon a zenekar tényleg megszólaljon és látható is legyen” – fogalmazott Nyerges Attila.

Érkezik az új album

„Sok felkészülés, nagyon sok tanács, rengeteg szakember segíti a munkánkat.” Az énekes-gitáros azt is elárulta, hogy hamarosan új dalokkal is találkozhatnak a rajongók.



„A koncert dallistáját úgy kellett összeállítanunk, hogy szinte átölelje a teljes pályafutásunkat. Egyfajta életműkoncertnek is tekinthető majd, bár nem szeretnénk semmit lezárni. Éppen most a fejeztük be az új albumunk stúdiómunkáit, a lemez még az Aréna előtt biztosan kapható lesz” – jelentette be Nyerges Attila. Az Ismerős Arcok énekes-gitárosa beszámolt arról is, hogy a koncerten vendégművészként ott lesz Szalóki Ági, akivel Párizs című slágerüket adják elő közösen, és a korábbi turnékon nagy sikerrel szerepelt vonószenekar is közreműködik majd.



„Két és fél órás műsort tervezünk, tehát hosszabb lesz, mint egy átlagos koncert. A műsor összeállt, és a próbák is kezdődnek.”



A produkció a Green Stage Production szervezésében valósul meg, amely kiemelt figyelmet fordít az ökológiai lábnyom csökkentésére: az esemény energiafelhasználását kiszámítják, és a környezetvédelmi hatás kompenzálására fákat ültetnek Magyarországon. A koncertre a jegyek már elérhetők az Eventim hivatalos jegyértékesítő oldalán. További részletek és jegyvásárlás az alábbi linken: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/ismeros-arcok-budapest-papp-laszlo-sportarena-664103/event.html