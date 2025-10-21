Különleges bélyegblokkot bocsátott ki az idén 50 éves zenekarról a Magyar Posta Zrt., a bélyegbemutatón kiderült, hogy lemez is megjelenik…

„A Magyar rockklasszikusok sorozatban korábban az LGT, az Omega és az Edda zenekarról is bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta. Az East együttes a nyolcvanas években a hazai progresszív rock legfontosabb formációja volt” – mondta Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. alelnöke a FUFA Rendezvényközpontban tartott eseményen.



Mint fogalmazott, a Szegedről indult East első négy lemeze, a Játékok (1981), a Hűség (1982), a Rések a falon (1983) és az Áldozat (1984) a hazai könnyűzene történetének meghatározó anyagai. Hozzátette: az együttes 1989-ben született dala, az ’56 a rendszerváltás ikonikus felvétele, sokunknak a szabadság és a zenei őszinteség szimbóluma.



A bélyegblokkot Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas, érdemes művész, grafikusművész tervezte, aki az East számos lemezborítójának is alkotója. Az alkalmi bélyegblokkon emberi motívumok fonódnak össze a környezet elemeivel. Az első napi borítékon a művész egy másik absztrakt alkotása látható, míg a bélyegző lenyomatát egy emberi arc teszi különlegessé. A keddi bemutatón jelen volt Móczán Péter basszusgitáros, zeneszerző, az East vezetője, Varga János gitáros, Pálvölgyi Géza billentyűs, Király István dobos, Szurcsik József, valamint Keresztes Ildikó, aki a kilencvenes években vokálozott az együttesben.



Mint elhangzott, az első két East-lemez 1981-ben és 1982-ben elnyerte az év lemezborítója címet, tervezője, Szurcsik József akkor még a Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt.



„Első budapesti fellépésünk ugyanabban az épületben, a Petőfi Sándor utca 5. szám alatt volt, mint a FUGA, ahol a bélyegblokkot most kibocsátották. A hetvenes évek végén itt az I. emeleten egy dzsesszklub működött, ahová befogadtak minket, talán mert akkor még mi is instrumentális zenét játszottunk” – idézte fel Móczán Péter. A zenész az MTI-nek elmondta: a közeljövőben a tervek szerint újra megjelenik CD-n az Áldozat – Szodoma című East CD is.

Takáts Tamás is eastes volt

„Olyan egyéni úton jártunk, amire korábban nem lépett más Magyarországon. A progresszív rock világszerte a hetvenes években lett népszerű, elsősorban a Pink Floyd, a Genesis, a Yes és a King Crimson miatt, mellettük a lengyel SBB is példa volt számunkra. Utóbbiakkal, még az East megalakulása előtt, 1974-ben az Angyalok zenekarral egy fesztiválon léptünk fel Lengyelországban” – jegyezte meg Móczán Péter.



Az East gyökerei a szegedi Angyalok zenekarhoz nyúlnak vissza, ahol Móczán Péter és Király István a hetvenes évek elején kezdett együtt zenélni. Az első négy lemezen mellettük Varga János, Pálvölgyi Géza, valamint az énekes Zareczky Miklós és Tisza József szerepelt. Az évtizedek során az East a magyar rockzene egyik leginnovatívabb, nemzetközileg is elismert formációjává vált: a zenekar a nyolcvanas években fellépett Japánban, Hollandiában, Nyugat-Berlinben és a Varsói Televízióban is.



A zenekar a nyolcvanas évek második felében átalakult (érkezett Takáts Tamás énekes és Dorozsmai Péter dobos), de 1994-ig sikeresen működött. Tizennyolc évvel később, 2012-ben az East visszatért, és a következő öt évben számos koncertet adott, például Pécsen, Szegeden, Budapesten, a Müpában, és végül 2017. október 23-án a Papp László Sportarénában. Az első három East-lemez mostani újrakiadása feljavított hangminőségben, emellett bónuszfelvételekkel érhető el a GrundRecords kiadásában.