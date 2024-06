Kim Gordon Budapestre jön!

A Sonic Youth legendás basszerosa októberben a Magyar Zene Házában lép fel

Október 26-án a Magyar Zene Házában ad koncertet Kim Gordon. Az alternatív rock legendás amerikai formációja, a Sonic Youth basszusgitárosa tavaly megjelent szólólemezét, a The Collective-et mutatja be zenekarával.

A Sonic Youth-t, amely a nyolcvanas évek legelején a New York-i kísérleti no wave színtérről nőtt ki, hárman alapították: Kim Gordon (basszusgitár, ének, gitár), Thurston Moore (ének, gitár) és Lee Ranaldo (gitár, vokál). Első három lemezüket (Confusion Is Sex – 1983; Kill Yr Idols – 1983; Sonic Death – 1984) disszonáns gitárhangok, szenvedélyes ének, illetve vad és megszállott dobminták lüktető keveréke jellemezte.

Az együttes számára az 1985-ben kiadott Bad Moon Rising hozta meg az áttörést Amerikában és az Egyesült Királyságban. Ezen volt rajta a Death Valley 69, amely a Charles Manson által végrehajtott brutális gyilkosságot énekelte meg. Ez után a lemez után Steve Shelley dobos csatlakozásával alakult ki a végleges felállás. A már vele készült 1986-os Evol című korongon található Expressway to Yr. Skull volt az első darabja a Sonic Youth Madonna-parafrázisainak, amelyet később a Ciccone Youth álnéven elkészített Burnin’ Up és Into the Groove(y) követett.

Negyven éve jól cseng a neve

Az 1987-es Sister, majd az egy évvel később megjelent Daydream Nation tovább szélesítette a csapat rajongótáborát. 1990-ben a Geffen Recordshoz szerződtek, a Goo (1990), a Dirty (1992), az Experimental Jet Set, Trash and No Star (1994) már ott készült, majd közevetlenül a Washing Machine című album megjelenés előtt emlékezetes koncertet adtak az 1995-ös Sziget fesztiálon. A Sonic Youth-t a Lollapalooza fesztiválsorozatok tették a legismertebb amerikai underground bandává.ű

A 2000-es évek kevésbé sikeres időszakát zárta le utolsó lemezük, a 2009-es The Eternal, amely már a független Matador kiadónál jött ki, majd a Sonic Youth 2011-ben feloszlott. Thurston Moore és Lee Ranaldo azóta több szólóanyagot is megjelentetett, Kim Gordon előbb Yo01ko Onóval, majd Loren Connorsszal közös projektben dolgozott, első tisztán szólólemeze a 2019-es No Home Record volt. Megírta életrajzi könyvét (a Girl in a Band 2015-ben jelent meg), voltak filmes és képzőművészeti vonatkozású munkái, majd tavaly kiadott második szólóanyagát, a The Collective-ot kritikusok és rajongók egyaránt nagyon kedvezően fogadták.

Október 26-án a Magyar Zene Házában Kim Gordonnal (ének, gitár) Camilla Charlesworth (basszusgitár), Madison Vogt (dob) és Sarah Register (gitár) lép a színpadra.

(MTI)