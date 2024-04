16 év után új albummal jelentkezett a legendás zenekar

A napokban jelent meg a “Még mit nem” című 6 dalos lemez, melyről két szerzeményt Laár András, hármat Bornai Tibor és egyet Márton András jegyez.

Ezek közül a “Te vagy az, aki kell” című felvételt már korábban megismerhettük. A slágergyanús trackhez Lantos P. István fotóművész képeiből készült videóklip. Most pedig a “Valahogy nem az én napom” című újdonsághoz debütált egy geometriai alakzatokban és különböző vizuális elemekben gazdag lyric videó.

Neves művészek vendégeskedtek

A fülbemászó dalban közreműködik Háry Péter (szintetizátor), Pribojszki Mátyás (szájharmonika) és Szász Ágnes (ének) is.



Hallgasd meg az albumot itt »



A KFT a nyolcvanas évek legendás újhullámos együttese, a hazai elektronikus zene úttörője. A nevükhöz olyan megoldások fűződnek, amelyek évtizedekre meghatározták az elektronikus hangzást a magyar zenei életben.

Egyedülálló esemény június végén

A csapat június 20-án izgalmas koncertre készül: együtt lépnek fel a Pál Utcai Fiúk nevű zenekarral a Budapest Parkban. A véletlen úgy hozta, hogy eddig fesztiválokon is szinte alig találkoztak, most azonban közös blokkok is lesznek a műsorban.

Mégpedig a következő zenészekkel lép fel a KFT: ezen az estén fellép Gábor Andor UFO, Lengyelfi Eszter és a Vintage Dolls énekes trió is.

