Déryné koncertekkel vár mindenkit fent északon

Több mint 70 program várja az érdeklődőket az ideiFesztiválon

Koncertek, színházi előadások, gyermek- és családi programok várják az érdeklődőket 5 nap alatt 11 helyszínen a Déryné Fesztiválon, amelyet Sátoraljaújhelyen tartanak július 17. és 21. között.

Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója a renezvényt bemutató sajtóeseményen elmondta: a fesztivált negyedik alkalommal rendezik meg. Tavaly több mint ötezren vettek részt az eseményen, az idén reményeik szerint ezt a számot meghaladják. Kiemelte: egész éves munkájuk összefoglalása a nyári fesztivál, amely július 17-én a Tündérlaki lányok című előadással veszi kezdetét. A rendezvényen Patika című és Nem élhetek muzsikaszó nélkül című előadásuk is látható lesz.

Kisebb-nagyobb zenekarok lesznek hallhatók

A zenei események között megtalálható a 4s Street, a The Biebers, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a Magashegyi Underground, a – borítóképünkön látható – Aurevoir, a Kaláka koncertje is és a Boban Markovic Orkestar is fellép – sorolta . Kiemelte: a KultCamp elnevezésű eseményre, amely verseny, fesztivál és tábor egyszerre, 450 diákot várnak, közülük 225-en érkeznek határon túlról a Rákóczi Szövetség jóvoltából, 225-en pedig az egész éves KultUp témanapjaik résztvevői közül érkeznek.

Hozzátette: a fesztiválon a kaposvári Csiky Gergely színház Ájlávjú című produkcióját, a Szegedi Pinceszínház Vitéz László-előadását, a békéscsabai Viharsarok Táncszínház A szőke ciklon című darabját mutatja be. A környező hat településen látható lesz a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház A helység kalapácsa című produkciója is – sorolta.

Elmondta: a programok között van Kazinczy Ferenc sírjának koszorúzása is.

Mint elhangzott, más jellegű kulturális programok szintén lesznek a rendezvényen.