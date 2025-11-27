Magyar Zene hírek

Magyar zene

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Megmenekült a Sziget, de milyen áron?

Sziget K-híd Óbuda
A főváros tíz évig bérbe adja a Hajógyári Szigetet a fesztivál szervezőinek

A Sziget Szervezőiroda üdvözli a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint a következő tíz évre bérbe adják a szervezőknek a Hajógyári-sziget érintett részét a fesztivál idejére – közölte Vető Viktória sajtófőnök szerdán az MTI-vel.

Mint közleményben írta, a döntés „lehetővé teszi, hogy hosszú távon tudjunk tervezni, ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon”.

Új kezdet a fesztivál életében

Hozzátette, dolgoznak a 2026-os fesztiválon, heteken belül az új stratégiai irányvonal mellett már a fellépők „első adagját” is bejelentik.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a Sziget Fesztivál megrendezésének ügyében a közterület használatára irányuló hatósági szerződés megkötéséről.

