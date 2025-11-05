A műfaj számos irányzatával találkozhat a közönség pénteken és szombaton

A szervezők közleménye szerint az öt évtizedes múltra visszatekintő Szegedi Jazz Napok programsorozata minden évben a műfaj kiemelkedő hazai eseménye, melyet az élő dzsessz valódi értékei, a minőségi koncertek, az igényes művészválasztás, az eredeti és virtuóz muzsikusok tettek ismertté. A koncerteknek az IH Rendezvényközpont ad helyet.



A nyitónapon elsőként a Tribute to Füsti Balogh Band áll színpadra. A zenekart 2022-ben alapította Egri János bőgőművész, hogy ezzel tisztelegjen az 1988-ban fiatalon elhunyt dzsesszzongorista, Füsti Balogh Gábor emléke előtt. Koncertjeiken a dzsesszlegenda szerzeményeitől inspirált saját kompozíciókat adnak elő, és új életre keltik a névadó műveit.

Pénteken másodikként a régóta létező zenei alkotóközösségből két éve zenekarrá alakult Falka koncertjét hallhatja a közönség. A zenekar programja a tagok vagy más szerzők könnyen befogadható kompozícióiból és akár a pillanat ihlette, helyben megszülető darabokból áll, amelyek tartalmaznak szabad elemeket, megírt részeket és könnyen megtanulható dallamokat is. Erre az estére szólistaként a roppant sokoldalú brit tenorszaxofonos, Binker Golding csatlakozik az együtteshez.

Helyiek mellett Kahlil Childs is fellép a fináléban

A szombati programot a Brotherhood Allstars Quintet kezdi, amely 2011-ben a Szegedi Jazz Napokon mutatkozott be először. Az együttes motorja Balázs Elemér dobos és öccse, a zongorista-zeneszerző Balázs József, társaik pedig a hazai dzsesszélet kitűnőségei: Soso Lakatos Sándor (altszaxofon), Zana Zoltán (tenorszaxofon) és Lakatos Pecek Krisztián (bőgő).



A fesztivál zárásaként az Kahlil Childs Quartet koncertezik. Kahlil Childs 16 éves, káprázatos tehetségű szaxofonista Dél-Kaliforniából. Nemrég kapott meghívást az Egyesült Államok legjobb ifjúsági zenekara, a Next Generation Jazz Orchestra szólistái közé. Az együttes első európai fellépésén Kahlil Childs saját szerzeményeit adja elő. A koncerthez vendégként Pál Olivér csellista is csatlakozik.