Tribute-banda fellépése nyomán

Öt évtizeddel a legendás dupla album, a Physical Graffiti megjelenése után a Led Zeppelin dalai szólnak meg október 25-én a Várkert Bazárban.



A koncerten a több mint két évtizede létező magyar tribute zenekar, a Lead Zeppelin előadásában csendülnek fel a rockszámok – közölték a szervezők az MTI-vel.



Az 1968-ban alakult Led Zeppelin (Robert Plant – ének; Jimmy Page – gitár; John Paul Jones – basszusgitár; John Bonham – dob) minden idők egyik legnagyobb hatású rockzenekara volt, amelynek aktív korszaka Bonham 1980-as haláláig tartott. A csapat 1975-ös lemezén, a Physical Graffitin olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Trampled Under Foot, a Houses of the Holy, a Kashmir vagy a Custard Pie. A Led Zeppelin egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb albumából csak az Egyesült Államokban több mint 16 millió példány fogyott.

Sztárfellépők színesitik az estet

A Lead Zeppelinben Körmendi Roland énekel, Sipeki Zoltán gitározik, Vörös Gábor basszusgitáron játszik, Gerdesits Ferenc pedig dobol. Az október 25-i koncerten vendégként színpadra lép Pettik Ádám (Besh o droM) és Gyöngyösi Gábor (ex-Hooligans). Az est során nemcsak a Physical Graffiti dalai, hanem a Led Zeppelin legnagyobb slágerei, köztük a Rock & Roll, a Black Dog és a Stairway to Heaven is elhangzanak.