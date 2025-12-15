1999 óta rendezik meg minden Karácsonykor



Különleges műsorral és sztárvendégekkel várják a közönséget december 21-re a Zeneakadémia Nagytermébe, ahol dupla karácsonyi koncertet tartanak – közölték a szervezők vasárnap az MTI-vel.



Mint írják, december 21-én 11 és 19 óra 30 perckor is különleges műsorral és sztárvendégekkel várja Vigh Andrea és a Jakobi Koncert Kft. az érdeklődőket a Karácsonyi koncertre, amelyet 1999 óta évente rendeznek meg a Zeneakadémia Nagytermében.



A közleményben kiemelik, hogy a hangverseny méltó nyitánya a karácsonyi ünnepkörnek és egyben lezárása a 2025-ös évnek, amelyben a Jakobi Koncert Kft. különleges komolyzenei koncertekkel várta a közönséget. Az est főszereplői saját hangszereik legkiválóbb művészei közé tartoznak: Vigh Andrea hárfán, Kelemen Barnabás hegedűn, Devich Gergely gordonkán, Várjon Dénes zongorán közreműködik a koncert programjában – írják.

Klasszikusok szólalnak meg csak

Az esti program első részében Beethoven, Fauré és Mendelssohn, a második részben Chopin, Csajkovszkij, Vecsey, Donizetti, Schumann szerzeményei, valamint a Bizet-Drdla Carmen-fantázia hegedűre és hárfára, op. 66 hangzik el. A délelőtti hangversenyt kicsit más műsorral, szünet nélkül rendezik meg. Beethoven hegedű-zongora szonátája és a B-dúr trió csak az esti koncerten lesz hallható.



A karácsonyi koncertet 2026-ban december 20-án rendezik meg a Zeneakadémia Nagytermében, a hangversenyre már szintén megvásárolhatók a jegyek.



A Zongora – Jakobi Koncertek 2026-ban január 8-án már hagyományosam Bogányi Gergely szólóestjével indul Chopin műveivel a Müpában. A sorozat március 12-én Grigorij Szokolov, majd szeptember 24-én Ránki Dezső estjével folytatódik.



