Elkészült az Isn’t zenekar Leave Our World klipje

A hazai gyökerű, ám Németországban alkotó Isn’t zenekar a nyáron megjelent Leave Our World c. EP címadó dalára forgatott klipet. A projektből igazi csapattá vált Isn’t túl az első koncerteken ezzel a jól sikerült baljós hangulatú videóval újabb szintet lépett. A banda vezetője, Sivák Krisztián így foglalta össze a forgatás tapasztalatait:

A forgatás időpontja rizikós volt, előbb lemondták a helyszínt, majd a felvétel időpontja is kérdésessé vált, még az is esélyes volt, hogy csak jövőre tudjuk leforgatni. Szerencsére a kamerásunknak felszabadult egy pénteki napja, így a forgatás előtt két nappal kellett mindent újra szervezni. Feszes tempó volt, de a lényeg, hogy sikerült. Minden jelenetet egy azon az estén kellett felvenni, így belecsúsztunk egy laza 10 órás melóba, de szerintem megérte. Óriási buli volt, mindenki nagyon jól érezte magát. Nagyjából tudjuk tartani az ütemtervünket és a következő klip a Drowned-é lesz, tavasszal. Addig is dolgozunk tovább a következő 5 dalos kis lemezen, illetve készülünk a koncertekre.