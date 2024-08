Világhírű zenészeket várnak a kolozsvári Jazz in the Park fesztiválra augusztus 30. és szeptember 1. között tartanak

Az idén 12. kiadásához érkezett jazzfesztiválnak ötödik éve a kolozsvári népművészeti múzeum szabadtéri részlege ad otthont, előtte az erdélyi város központi parkjában, a Sétatéren tartották.

A szervezők közleményükben bejelentették: az idei kiadás fellépői között van az izraeli Avishai Cohen Trio, a slágereket jazz és swing stílusba átdolgozó, New York-i, Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox és az 1970-es évekbeli, funk és soul zenét játszó brit Cymande.

A fellépők között található továbbá a Peter Gabriel és Sting oldalán is színpadra lépett Manu Katché francia dobos, a szenegáli Orchestra Baobab és az örmény népzenét a modern jazz elemeivel ötvöző Tigran Hamasyan Trio. Az azerbajdzsáni Isfar Sarabski Quartet is látható lesz a falumúzeumban, de a négy színpadon több romániai jazzbanda és lemezlovas is fellép.

Gazdag kísérőprogram-választék is lesz

A péntek-vasárnap délutántól késő estig tartó koncertek sorát kerekasztal-beszélgetések, előadások gazdagítják. A fesztiválprogramban lemezvásár, dob- és gitároktatás, gyerekfoglakozások, gasztronómiai rendezvények, borkóstolók is szerepelnek.

A részletes program a Jazzinthepark.ro honlapon olvasható.