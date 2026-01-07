2007 óta van klub, továbbra is jazz-fókusszal

Ingyenes eseménnyel, két koncerttel, majd egy ezeket követő jam sessionnel ünnepli fennállása 18. évfordulóját a Budapest Jazz Club (BJC) január 10-én, szombaton.



A Budapest Jazz Club 2007-es indulását követően a főváros térképén rövid időn belül meghatározó találkozási ponttá és vibráló kulturális központtá vált, amit többek között a világsztárokat felvonultató sorozatának, és az Európában egyedülálló, hetente öt alkalommal rendezett ingyenes Jam Session estjeinek is köszönhet – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.



A két említett sorozat mellett tavaly sem maradtak el az ismert hazai színművészeket fókuszba állító Encore! széria zenés estjei, és havonta egy-egy alkalommal vasárnaponként musical, színházi és családi programok is helyet kaptak a klub színpadán.



A közlemény kiemelte: a felsoroltak mellett továbbra is a dzsessz maradt középpontban.



Tavaly több mint 650 koncert alkalmával találkozhatott a közönség a műfaj pályakezdő és neves képviselőivel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiataljaiból álló formációktól a legismertebb hazai fellépőkön keresztül a nagyformátumú big band koncertekig. A tizennyolcadik születésnap megünneplését és az ilyenkor megszokott fesztiválhangulatot két kiemelkedő hazai dzsesszformáció, majd a koncerteket követő Jam Session garantálja.

Szakcsi, East Gipsy, Nagy Iván és Bényei Tamás a nagy napon

Január 10-án 20 órától először a Szakcsi Lakatos Béla Trio játszik a BJC színpadán. A fiatalabb generáció egyik legmeghatározóbb dzsessz-zongoristájának játékát a gazdag harmóniavilág, a technikai magabiztosság és a tradíciók iránti tisztelet jellemzi, miközben markánsan jelenik meg benne a kortárs dzsessz friss szemlélete.



21 óra 30 perctől a dzsesszt a roma zenei hagyományokkal és a kortárs improvizációval ötvöző East Gipsy Band következik. Zenéjük egyszerre szenvedélyes és kifinomult, amelyben a virtuozitás és a mély érzelmi töltet természetes egységet alkot. A formáció rendszeres fellépője hazai és nemzetközi színpadoknak.



A születésnapi est záróeseményét 22 óra 30 perctől a Nagy Iván Classic Jam feat. Bényei Tamás & Szalóky Béla jelenti. Nagy Iván a Harlem Stride-tól a Swing korszakig tartó, tehát a műfaj tradicionális évtizedeinek legismertebb számai közül válogat egy különleges jam session keretében, amelyre két sztárvendéget is meghívott.