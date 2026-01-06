A szokáshoz hűen Pécsett is lesznek koncertek

Augustin Hadelich Grammy-díjas hegedűművész közreműködésével lép fel a Concerto Budapest az együttes január 17-i budapesti, valamint január 19-i pécsi koncertjén.

A pécsi koncertet szervező Filharmónia Magyarország MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a Zeneakadémia nagytermében, majd a pécsi Kodály Központban tartandó estek során a Concerto Budapest olyan művekkel készül, amelyek meghatározók voltak a szerzőik számára: Mendelssohn hegedűversenye mellett így Franz Schubert 3. D-dúr szimfóniája és Csajkovszkij 4. f-moll szimfóniája csendül fel.

Mendelssohn alkotása a hegedűverseny-irodalom egyik meghatározó darabja – írták, kiemelve, hogy a Concerto Budapest szólistája a világ legnagyobb koncerttermeinek ünnepelt vendége, a német szülők gyermekeként Olaszországban született, ma amerikai állampolgársággal is rendelkező, Grammy-díjas Augustin Hadelich lesz.

Csajkovszkij első sorsszimfoniája is elhangzik

A kompozíció előtt és után egy-egy szimfónia hangzik el Keller András vezényletével a mű születésekor alig 18 esztendős Schuberttől, valamint a 38 éves, de már ekkor is ősz és borús kedélyű Csajkovszkijtól.

Schubert 3. szimfóniája ifjonti derűt és könnyedséget áraszt, míg az orosz zeneszerző 4. szimfóniáját nemcsak az utókor, de már maga az alkotó is a sors, az emberre ránehezedő fátum fogalmával kapcsolta össze.

A közleményben kiemelték, hogy Csajkovszkij szimfóniái között ez volt az első sorsszimfónia, amelyben a saját sorsával való hadakozást is megjelenítette, s amelynek az élményanyaga az alkotó nem sokkal korábbi, gyorsan köttetett és hamar felbomlott házasságából táplálkozik.

