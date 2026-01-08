Magyar Zene hírek

Online is követhetők A Hegedű Ünnepe fesztivál koncertjei

Youtube-on és a Papagenon is élőben adják az eseményt

A világhálón élőben is követhető lesz A Hegedű Ünnepe fesztivál négy koncertje januárban – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

A 2026-os évet háromnapos tematikus fesztivállal indítja a Concerto Budapest szimfonikus zenekar – emlékeztettek a közleményben, amely szerint a fesztivál programjának négy koncertjét a világhálón is követhetik élőben, akik nem tudnak jelen lenni a január 9. és 11. között zajló hangversenyeken.

A Hegedű Ünnepének négy koncertje a The Violin Channellel párhuzamosan a Concerto YouTube-csatornáján és a Papageno kulturális platformon lesz követhető Szabó Stein Imre rendezésében.

Kiváló művészek sokasága fogja elhúzni a nótákat

A tájékoztatás szerint a fesztivál a hegedűirodalom remekeit és a hangszerhez kötődő műfajok sokszínűségét mutatja meg a közönség számára, többek között olyan kiváló művészek közreműködésével, mint Banda Ádám, Baráti Kristóf, Kállai Ernő, Kelemen Barnabás, Keller András, Kokas Katalin vagy Pusker Júlia.

A Hegedű Ünnepével Kovács Dénes hegedűművész emléke előtt tisztelegnek a zenekar tagjai és a részt vevő művészek. A fesztiválon tizenegy koncerten több mint húsz, hegedűre íródott mű lesz hallható magyar hegedűművészek előadásában a Zenakadémián és a BMC-ben.

