Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Elhunyt Fenyő Miklós

Fenyő Miklós gyász
Picture of Julio

Julio

Életének 79. évében halt meg az énekes, dalszerző – közölték szombaton a zenész hivatalos Facebook-oldalán

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült… Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad” – írták, amit az MTI szemlézett.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait a Pannónia utcában kezdte, de már az Egyesült Államokban fejezte be – családja ugyanis az 1956-os forradalom után elhagyta az országot. Amikor hazatértek, a Landler Jenő Villamosipari Technikumba járt, ahol osztálytársa és barátja volt a tragikus sorsú gitáros, Barta Tamás. Mivel többet jártak az intézmény mellé, mint az órákra, 1964-ben kirúgták őket, Fenyő végül a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett.

Szülei kisgyermekkorától taníttatták zongorázni, amerikai kisiskolás évei alatt életre szóló hatással volt rá a rock and roll. Első együttesét tizenöt évesen Szent István parki barátaival, többek között Barta Tamással alakították meg, a Syconor Beatles- és Stones-dalokat, a Radio Luxembourgban hallott külföldi slágereket játszott. Az együttes 1967-ben esett szét, amikor több tagját katonai szolgálatra hívták be.

Fenyő ezután hozta létre a Hungária együttest, amely már hivatásos zenekar volt. 1968-ban a tizenhat évesen írt Csavard fel a szőnyeget című rock and roll-dalával elindultak a Ki mit tud-on. A zsűri eltanácsolta őket, de közönségszavazatokkal bejutottak a döntőbe, amelyet meg is nyertek a Nem bújok én többé már a subába című számmal. A siker ismertté tette nevüket, rendszeresen felléptek az Ifiparkban, 1969-ben a következő Ki mit tud-on közönségdíjat nyertek az Egyszer vagy fiatal című dallal.

Első lemezük, a Koncert a Marson 1970-ben jelent meg és 50 ezer példány kelt el belőle. A hanglemezgyár kegyeiből azonban hamar kiestek, koncertezni idehaza nem nagyon engedték őket, nehogy „elvegyék a levegőt” a futtatott együttesek elől, ezért jobbára külföldön turnéztak. 1978-ban felvehették a Beatles-láz című lemezüket, de végül ezt sem adták ki, csak 1997-ben jelent meg.

Fenyő 1980-ban úgy döntött, hogy visszatér a rock and rollhoz, új felállást toborzott össze, énekesnőnek pedig megnyerte az addig ismeretlen Dollyt. Az ötvenes évek jampi jelmezeibe öltözött, a vérpezsdítő zenét ötletes magyar szövegekkel párosító együttes frenetikus sikert aratott, első nagylemezük magyar rekordot jelentő hatszázezer példányban kelt el, ma is minden idők legkelendőbb hazai albumai közé tartozik. 1981-ben a Limbó hintóval megnyerték a Tánc- és popdal fesztivált, százezres példányszámban fogyott Hotel Menthol című lemezük is.

A sikert sikerre halmozó „nagy” Hungária 1983-ban bomlott fel. Fenyő ezután egy szólóalbumot jelentetett meg, majd megpróbálkozott az akkor kedvelt break műfajjal is, 1985-ben az ismét összeállt Hungáriával dolgozott. 1986-ban Bodnár Attilával létrehozta a popos Modern Hungáriát.

A nyolcvanas évek végétől fiatalokkal kezdett foglalkozni. Ő fedezte fel és futtatta be Szandit, menedzselte a Step együttest, a Calypso 873 Rádió munkatársa volt, 1994-től sorra jelentek meg az 1960-as évek elejének hangulatát visszaadó szólólemezei. 1995-ben összeállt a nyolcvanas évek Hungáriája, amely 70 ezer néző előtt adott koncertet.

Alkotott más színpadon is maradandót

Fenyő a színházban is sikeres volt: 1998-ban mutatták be a Fővárosi Operettszínházban a Hotel Mentholt, a hasonló című Hungária-lemez dalai alapján. A darabot több mint 200 előadás után a Madách Színházban játszották, több vidéki színház is színpadra állította, a musical története hat év után egy televíziós felvétellel zárult.

Önéletrajzi ihletésű második zenés darabja, a József Attila Színházban bemutatott Made in Hungária, amelyben Jerry Lee Lewis szerepében ő is színpadra lépett, az ebből 2009-ben készült filmre kétszázezernél több néző váltott jegyet. 2006-ban szintén a József Attila színházban mutatták be Tasnádi Istvánnal közösen írt, Aranycsapat című zenés darabját, amely a magyar történelem utolsó ötven évét mutatta be a lelátóról nézve.

Zenéje több filmben felcsendült, szerepet vállalt az egyik nagy kereskedelmi televízió tehetségkutató műsorának zsűrijében is. Évtizedes hagyomány volt, hogy nyár végén a Margitszigeten, majd karácsonykor Fenyő-ünnep címmel lépett fel, e koncertek közül többnek lemezen is megjelent az anyaga. Mozgalmas és gazdag pályája során a Hungária együttessel és szólóban harmincnál több lemeze jelent meg, köztük többszörös platina- és aranylemezek, gyémántlemezt is átvehetett a zenéjével eladott, több mint ötmillió hanghordozóért.

1990-ben kapta meg a Magyar Rádió nagydíját, az EMeRTon-díjat, 1992-ben az Arany Zsiráf Mahasz-nagydíjat, 1996-ban Huszka Jenő-díjjal tüntették ki, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át, és szűkebb pátriája, a XIII. kerület díszpolgára lett. 2006-ban kapta meg az Artisjus Életmű-díjat, 2008-ban a Pro Urbe Budapest-díjat, 2017-ben a Fonogram Életműdíjat.

Haláról megemlékezett Dolly Roll és Szikora Róbert is, legutóbb pedig a Made In Hungária egyik előadása kapcsán írtunk róla.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Fenyő Miklós gyász

Elhunyt Fenyő Miklós

Julio 2026-01-31

Életének 79. évében halt meg az énekes, dalszerző – közölték szombaton a zenész hivatalos Facebook-oldalán „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült… Zenéje, dalszövegei,

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu