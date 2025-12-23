Karácsonyi orgonahangverseny Pannonhalmán

A Musica Antiqua Hungarica pro Organo-ból is felcsendülnek művek

Ünnepi orgonahangversennyel várja a közönséget Teleki Miklós orgonaművész december 26-án két időpontban a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton-bazilikájában – közölték a szervezők az MTI-vel.



A közlemény szerint a karácsonyi koncertet Johann Sebastian Bach két műve, az „impozáns hangzásvilágú” G-dúr fantázia BWV 572, illetve „a bensőséges, karácsonyi hangulatot idéző” Pastorella BWV 590 nyitja.



Ezt követően a Szigeti Kilián pannonhalmi bencés szerzetes és zenetudós szerkesztésében 1972-ben Musica Antiqua Hungarica pro Organo címmel megjelent orgonazene-válogatásból hangzik majd el négy mű, amelyek „azt a kort idézik meg, amikor még az ünnep elképzelhetetlen volt orgonaszó nélkül”.



A koncert második részében két Pikéthy Tibor-mű hangzik el. „A 20. század magyar egyházzene és zeneoktatás kiemelkedő alakjának Karácsonyi fantázia című darabja ismert magyar karácsonyi dallamokra épül. A pásztorok világának képe aztán tovább bontakozik Pastorale című művében, amely mély lelki élményt nyújt a hallgatóknak”

– olvasható a tájékoztatóban.



A hangverseny Marcel Dupré Variations sur un Noël, Op. 20 című szerzeményével zárul. Ez a mű a közlemény szerint „egy francia karácsonyi dallam kreatív és virtuóz feldolgozása, amely karácsony örömét hozza el”.

Nemcsak a nagy sípokon, de zongorán is kiváló Teleki

Teleki Miklós orgonaművész harminc éve szerezte orgonaművészi diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2018-ban pedig a Szegedi Tudományegyetemen végzett zongoraművészként.



Pályafutását már korán elismerték: 1993-ban elnyerte a Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját. 1996-ban a Douwe Egberts Alapítvány díjazottja, majd 2000-ben Fischer Annie Ösztöndíjas volt. 2006-ban Artisjus-díjat kapott – idézték fel a sajtóanyagban.



Hozzáfűzték, hogy Teleki Miklós Nemcsak elismert művész, hanem kiváló tanár is. Több éven át a Siófoki Nemzetközi Orgona Mesterkurzus oktatójaként dolgozott. 2007 óta a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI orgona- és zongoratanára. 2011-től a siófoki evangélikus templom címzetes orgonaművésze.