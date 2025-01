Népzenében továbbra is magyar, lengyel, két jó barát…

Áldomás címmel jelent meg a Haldamas és a krakkói Hulajdusza közös lemeze, amelyen a hagyományos magyar népzene újragondolása hallható különféle műfajokban – közölte a Fonó Budai Zeneház az MTI-vel hétfőn.



A közleményben azt írták, hogy a két együttes klasszikus, kortárs és dzsessz stílusban gondolta újra a hagyományos magyar népzene legrégebbi rétegeinek dallamait.



Kiemelték, hogy a kiadványon hallhatóak a Székelyföld kevéssé ismert zenéi is, például Bartók Béla 1907-es gyergyótekerőpataki gyűjtéséből, valamint a kászonimpér-doboji énekes, Váncsa György repertoárjából is merítettek a zenészek.

Csángó imádság, karácsonyi kántálás

Megemlítették, hogy a régies zenei hagyományú Kalotaszeg egyik legkiemelkedőbb prímása, Fodor Sándor „Neti” dallamai is megjelennek az albumon, egyedi hangzással megszólaltatva.



Mint írták, a lemezen a moldvai magyarság 16. századi imádsága, valamint egy karácsonyi kántáló is meghallgatható újragondolt változatban.



A magyar népzene mellett az albumon két híres lengyel népdal is hallható, amelyet korábban a Hulajdusza együttes dolgozott fel, a Haldamas pedig zoborvidéki és székelyföldi népdalszövegekkel gazdagított.