Koncertekkel ünneplik a Magyar Kultúra Napját Budapesten

Föld alatt és föld felett

A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) tájékoztatása szerint a Turbina Kulturális Központ három koncerttermében az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program idei Induló előadói alprogramjának 15 támogatottja – biankahaidu, a Boyongó, Cibi, Gently Da Spittah’, Janet Gruber, a kisbetűs ünnepnapok, az L1, a Liana, a Máklikőr, a NANANA, Sárközi Dina, a Stone Sober, a Swim Swim Naked, Villő és Wxlfless – lép színpadra szerdán 18 órától. A Hangfoglaló Minifesztre ingyenes a belépés.

A BKV Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei közötti összefogásnak köszönhetően szerdán meglepetésprogramok várják az utasokat a BKV több metróállomásán. Az ingyenes mini koncertek, táncelőadások, flashmobok délután négy órakor kezdődnek

– közölte a BKV Zrt. az MTI-vel.

Klasszikus- és könnyűzenei koncert is lesz kora délutántól

Négy helyszínen – az M3-as metró Nagyvárad tér, Kálvin tér és Corvin negyed, valamint az M4-es metró Kálvin tér állomásán – találkozhatnak az utasok a zenés, táncos és előadóművészeti produkciókkal.

Lesz klasszikus- és könnyűzenei koncert, néptánc-előadás, bűvész-artista flashmob, és verset mondanak a TÁP Színház színészei is. Fellép mások mellett a Bartók Táncegyüttes, Vázsolyi János szaxofonos, Lovas Juci és a Frász, valamint az All In Circus Company.