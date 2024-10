Gőzerővel készülődnek a tavaszi nyitásra is, de idén elmarad a korcsolyapálya



A Budapest Park hétfői közleménye szerint az MVM Dome-ban első alkalommal megvalósuló téli fesztivál mindkét napján négy-négy nagykoncert lesz. December 20-án a sort a Blahalouisiana kezdi, őket követi a Vad Fruttik, majd a Punnany Massifé lesz a főszerep. A nagyszínpad programját az Elefánt zárja.



December 21-én az aurevoir. ad koncertet, továbbá fellép a Margaret Island, valamint az élőzenei produkciók sorát záró ByeAlex és a Slepp. A koncerteket éjszakába nyúló buli követi, de további nevekkel és meglepetésekkel is készülnek még a szervezők. A Winterfest fellépőivel mostantól gyakrabban találkozhatnak az érdeklődők a Budapest Park augusztusban indult online rádiójában, a Park FM-en – emelték ki.



Mint írták, már zajlik a Budapest Park 14. évadának előkészítése. A jövő évi nyitóhétvégén, április 24-én, pénteken lesz a Hiperkarma 25. jubileumi koncertje. Május 10-én lép fel a Kiscsillag, a 20 éves zenekar ünnepi koncertműsorral és új nagylemezzel készül. Május 29-én látható a Katona József Színházzal közösen alkotott, Csinibaba Táncdalfesztivál című előadás, május 31-én pedig a Scooter tér vissza a Budapest Parkba.



A közlemény szerint télen a fókusz a Winterfest megvalósításán és a jövő évi koncertek szervezésén lesz, így idén a korcsolyapálya szünetet tart. Ennek logisztikai okai is vannak, amelyről Pálffy András, a Budapest Park alapítója és vezérigazgatója elmondta: elindult mellettük a Déli Körvasút építkezése, az érintett hatóságokkal és szervekkel folyamatosan egyeztetnek.

Lesznek változások az idei évhez képest

Kiemelte: a vasútfejlesztés a Budapest Parkot minimálisan érinti, befogadóképessége a következő években sem változik, csupán apró, logisztikai szempontból fontos átalakításokra lesz szükség.



A Budapest Parkban 2024-ben 85 programnapon 187 produkció koncertjét nézhette meg a közönség, és nagy hangsúlyt fektettek az éjszakai bulikra is, ahol látványos showelemekkel és az eddiginél több nemzetközi DJ-vel várták a vendégeket. Idén több mint 625 ezer néző látogatott el a Budapest Parkba, október első hétvégéjén pedig további vendégeket várnak a koreai kultúrát bemutató MOKKOJI fesztiválra.



Pálffy András szerint ahogy sok más területen, a világgazdasági folyamatok eredményeként a szórakoztatóiparban is visszaesés tapasztalható. Az idei nézőszám a tavalyi rekord látógatószámhoz viszonyítva kevesebb mint 9 százalékos csökkenést mutat, ez is tükrözi a Budapest Park stabil pozícióját – tette hozzá.



A közleményben kiemelték: az idén ismét helyet biztosítottak társművészeti intézményeknek, továbbá a 12-15 éves korosztálynak megrendezték a JusTeenTime elnevezésű eseményt.



A Pöttömkert családi rendezvény egyik koncertjén, Farkasházi Réka és a Tintanyúl fellépésén a jegyekből befolyt összeg 10 százalékát az Örökbe fogadok egy ovit egyesület számára ajánlották fel – írták, hozzátéve: a Budapest Park a felajánlást kiegészítette, így több mint egymillió forinttal támogatták az egyesület munkáját, emellett további karitatív kezdeményezésekben is részt vesznek.