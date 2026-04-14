Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Ismét lesz kísérleti zenei fesztivál

UH Fest
De előbb a Trafóban mutatkoznak be a fő előadók

Egyéves szünet után ősszel ismét megrendezik az UH Festet, Budapest egyik meghatározó kísérleti zenei fesztiválját. A fesztivált egy, a Trafó Kortárs Művészetek Házával közösen szervezett est vezeti fel, amelyet április 25-én tartanak nemzetközi és hazai előadók részvételével.

A Trafó Kortárs Művészeti Központ MTI-hez elküldött közleménye szerint az est két külföldi fellépője a Londonból érkező Xexa és Mariam Rezaei lesznek, akik a dekonstruált tánczene különböző irányzatait képviselik. Xexa zenéjében a portugál klubkultúra és az afrikai ritmikai hagyományok ötvöződnek, míg Mariam Rezaei sajátos, kísérleti technikákkal, hangszerként használja a lemezjátszókat, ötvözve a free jazz, az improvizáció és az elektronikus zenei elemek világát.

Fellép a Bója duó – Bódis Martin és Janky Máté Előd formáció, amely improvizatív zenéjében a pszichedélia, a doom és a dub hatásait ötvözi élő elektronikával és dobalapokkal. Látható lesz Lichter Péter kísérleti filmrendező legújabb alkotása, A dolog a koporsóban című kollázshorror, amely kizárólag vámpírfilmek újraszerkesztett részleteiből épül fel különböző formátumok felhasználásával.

Hogyan lehet zene a falfúrásból?

A vetítéshez kapcsolódva Bölöni Anna és Kovács-Vajda Bence élőben adják elő a filmhez készült zenéjük improvizatív változatát A dolog él! címmel, amelyben a hangzás alakulását a pillanatnyi reakciók és döntések formálják.

Az esten fellép továbbá Kovács Balázs Eszelős meszelős projektje is, amelynek hangzásvilágát a házfelújítások és más mechanikus munkák során keletkezett dallamfoszlányok és ötletek rétegzései inspirálják. A produkcióhoz a Faluság blog Szövegsétájának szerzői is csatlakoznak.

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu