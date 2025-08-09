Péntektől vasárnapig koncerteken, sanzonesten és egy operagálán is részt vehetnek a településre látogatók



Szegedi Csaba operaénekes, a Perkupai Operafesztivál megálmodója köszöntötte pénteki megnyitón a vendégeket és röviden ismertette a rendezvény programját. Szerinte a fesztiválon olyan értékek és művészek fordulnak meg évről évre, akik minden figyelmet és tiszteletet megérdemelnek. Mellette Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a közönséget. Beszédében kiemelte, öröm látni, hogy az országnak olyan sikeres fiataljai vannak, akik „az istenadta tehetségükkel úgy tudnak élni, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek”.

Az operafesztivál programjait a köszöntők után Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész előadása nyitotta meg, amelyen operaátiratokat játszott. Koncertje előtt többek között arról beszélt, hogy a művészet egyfajta segítség a léleknek a hétköznapokban.

Szakrális koncert után operagála lesz a csúcspont

A nyolcadik Perkupai Operafesztivál a pénteki nyitóhangverseny után szombat délelőtt egy szakrális koncerttel folytatódik, amelyet a gasztro- és kézműves udvar, valamint egy helytörténeti kiállítás megnyitása követ. Később Szécsi Viktória énekművész és Vihula Mihajlo gitárművész akusztikus koncertjét hallhatják az érdeklődők, majd egy francia sanzonesten is részt vehetnek. A szombati nap programjait egy operagála zárja, amelyen Rőser Orsolya Hajnalka, Kovácsházi István és Vida Péter színművész lépnek fel. A gálában közreműködik Szegedi Csaba, Tóth Sámuel Csaba és a Brasstones Rézfúvós Quintett.



A rendezvényt vasárnap egy fesztiválzáró hálaadó istentisztelet zárja.